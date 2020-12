Golmsdorf: Großes Dankeschön für Erzieherinnen vom Landeschef

Ministerpräsident Bodo Ramelow besuchte am Montag den Kindergarten "Pumuckl" in Golmsdorf. Er war gekommen, um dem Team von Kita-Leiterin Sandra Diller (hinten Mitte) - stellvertretend für die vielen engagierten Erzieherinnen im Land - Dank zu sagen für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie.

Golmsdorf. Weil ihre Eltern Polizisten sind, bei Gericht oder Müllabfuhr arbeiten, waren besonders viele Pumuckl-Kinder in Golmsdorf in der Notbetreuung.

Die Knirpse im Kindergarten „Pumuckl“ in Golmsdorf haben anderen Kinder im Land etwas voraus: Nikolaus hatte ihnen am Sonntag schon jede Menge Süßigkeiten und kleine Geschenke in die Stiefel gesteckt. Und dann gab es am Montagvormittag für alle gleich noch einmal Geschenke. Die brachte der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) höchst selbst in den Kindergarten im Gleistal. Den Besuch dort hatte der Regierungschef genutzt, um Kindergartenleiterin Sandra Diller und ihrem Team – stellvertretend für tausende Kindergärtnerinnen im gesamten Freistaat Dank zu sagen für ihr außerordentliches Engagement in der Corona-Pandemie.