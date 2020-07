Naumburg. Ausstellungen zum 100. Todestag des Künstlers in Naumburg

Griffelkunst Max Klingers wird in Naumburg gezeigt

Seine großen bildhauerischen Arbeiten verschafften Max Klinger (1857-1920) den Ruf ein deutscher Rodin zu sein. Wegen seiner kunstvollen Radierungen und Grafiken schwärmte Hugo von Hoffmannsthal von Klinger als dem „neuen Dürer". Bei allen monumentalen Arbeiten in der Hochzeit seines Schaffens, blieb der in Leipzig geborene und im Naumburger Ortsteil Großjena gestorbene Künstler jedoch der von ihm so bezeichneten filigranen „Griffelkunst" immer treu, die nach seiner Auffassung der Phantasie größtmögliche Entfaltungsmöglichkeit böte. Insgesamt schuf Klinger 14 Radier-Zyklen mit etwa 300 Grafiken und mehr als 150 Exlibris und Einzelblättern.

Zum 100. Todestag des Künstlers gestalten das Stadtmuseum und der Museumsverein Naumburg zwei Ausstellungen. Am 25. Juli öffnet in der Galerie im Schlösschen eine Exposition mit etwa 100 grafischen Arbeiten unter dem Titel „Max Klinger – Griffelkunst". Die „radierten Träume" stammen aus der Sammlung des Stadtmuseums Naumburg.

Mit weiteren Werken kann sich der Kunstfreund in der Ausstellung im Max-Klinger-Haus sowie ab 11. September im Oberlandesgericht Naumburg vertraut machen. Dort werden 46 Blätter des Zyklus "Zelt" zu sehen sein.

Das Stadtmuseum und der Museumsverein Naumburg haben sich seit 15 Jahren des künstlerischen Nachlasses Klingers angenommen, der einst im Großjenaer Weinberghaus aufbewahrt worden war, jedoch durch Vernachlässigung und Veruntreuung zwischen 1960 und 1993 in großen Teilen abhanden kam. Ausschließlich aus Spendenmitteln wurde in der Vergangenheit versucht, die Verluste auszugleichen, und eine stattliche Sammlung von Klinger-Grafik aufgebaut.