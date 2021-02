Das kugelförmige Dach ist unter der Last des Schnees eingesunken. Mit einer Drehleiter verschaffte sich die Feuerwehr einen Überblick auf der Biogasanlage in Jena-Zwätzen.

Große Beule auf der Biogasanlage in Jena-Zwätzen

Einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz hat es am Montag auf der Biogasanlage in Zwätzen gegeben: Gegen 14.30 Uhr rückte die Jenaer Berufsfeuerwehr inklusive Höhenrettung an, denn die sonst prall nach oben gewölbte Kuppel eines Gärrestbehälters war durch die Schneelast eingesunken. Der Behälter ist noch im Testbetrieb, daher gibt es keine weiteren Auswirkungen im Betrieb. Bei einer Verschlimmerung könnte jedoch die Kunststoffhaube Schaden nehmen.