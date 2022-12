Großeinsatz der Feuerwehr in Jena: Scheune im Vollbrand

Jena. In der Nacht zum Dienstag rückte die Feuerwehr Jena wegen einer brennenden Scheune aus. Das war der Grund.

Die Feuerwehr in Jena ist in der Nacht zum Dienstag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Um 1.22 Uhr schrillten die Sirenen nicht nur in Winzerla, sondern auch in Lobeda und schreckten die Feuerwehrleute und Bewohner aus dem Schlaf. Grund für den Einsatz war der Brand einer Scheune im Stadtteil Burgau.

Zwei Löschzüge waren über dreieinhalb Stunden damit beschäftigt, den Vollbrand in der Geraer Straße zu löschen. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Jena-Mitte, Winzerla, Lobeda und Göschwitz im Einsatz. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens sind bislang nicht bekannt.

Lesen Sie auch unsere weiteren aktuellen Meldungen aus Jena und Umgebung:

Kennen Sie schon unsere Serie zum Handel in der DDR?