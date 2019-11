Die Photovoltaik-Anlage von Vacom in Großlöbichau.

Großlöbichau. Der Mittelständler Vacom in Großlöbichau will sich weiter für den Klimaschutz engagieren.

Großlöbichauer Unternehmen produziert jetzt auch Strom

Der Vakuumtechnik-Spezialist Vacom stellt sich dem Thema Klimaschutz und nahm in diesem Jahr eine Photovoltaik-Anlage auf der neuen Fertigungshalle in Betrieb, die seit April 189 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart hat. Das teilt das Unternehmen mit Sitz in Großlöbichau mit. Die CO2-Emissionen seien um 50 Prozent gesenkt worden.

„Den produzierten Strom verbraucht das Werk primär selbst. An durchweg sonnigen Tagen erzeugt die Photovoltaik-Anlage mehr Energie, als unsere Produktionsstätten verbrauchen können. Der überschüssige Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist“, erklärt Manfred Mahler, Leiter für Erweiterungsprojekte bei Vacom. Von April bis Oktober seien es 64.000 Kilowattstunden mehr gewesen.

Das wachsende mittelständische Unternehmen will in zwei weitere Photovoltaik-Anlagen investieren und langfristig alle Dächer mit Solarmodulen bestücken. Die Geschäftsstellenleiterin des Nachhaltigkeitsabkommens Thüringen lobt Vacom für seinen Einsatz, insgesamt seien 650 Thüringer Unternehmen Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit.