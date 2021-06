An Jenas Startup-Szene richtet sich das Angebot.

Gründungsakteure in Jena starten Veranstaltungsreihe

Jena. Jeden dritten Donnerstag im Monat ist die Initiative „Gründen in Jena“ zu Gast bei Menschen des Gründungsnetzwerks

Mit „Gründen in Jena – zu Gast bei“ startet im Juni eine Veranstaltungsreihe, bei der im monatlichen Wechsel Akteure der Jenaer Gründungsszene ihre Angebote vorstellen.

Erfolgreiche Startups aus Jena finden durch die Medienberichterstattung überregional Erwähnung. So wurde die Lichtstadt erst kürzlich in einem bundesweiten Städteranking als eine der wichtigsten Gründungsstandorte Deutschlands herausgestellt. „Die Gründungsszene der Lichtstadt zeigt damit eindrucksvoll, dass sie mit großen Start-up-Zentren mithalten kann“, sagt Domenique Dölz, Clustermanager von „Jena digital“ bei der Wirtschaftsförderung Jena. „Das Format ‚Zu Gast bei‘ wird eine Plattform bieten, um sowohl die vielfältigen Unterstützungsangebote vorzustellen also auch innovativen Köpfen, Gründungsteams sowie allen Gründungsinteressierten Raum für Austausch und Vernetzung zu geben“, sagt Valerie Daldrup vom Gründerservice der Universität Jena.

Die Eröffnung der Reihe übernimmt die Lichtwerkstatt Jena am 17. Juni ab 15.30 Uhr mit einer Live-Tour durch ihren Open Photonics Makerspace.

Alle Termine der Veranstaltungsreihe „Gründen in Jena – zu Gast“ sowie Anmeldeinformationen finden sich auf der Webseite gruenden.jena.de