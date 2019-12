Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gute Noten für den Einzelhandel

Was sagen die Teilnehmer des Stadtspaziergangs grundlegend über den Jenaer Einzelhandel? Heike Kühn aus Berlin hat mit ihrem Mann die Stadt besucht, weil ihre Tochter Charlotte Grieger seit einigen Wochen in Jena studiert. „Mein erster Eindruck war: Shoppen gehen? Wo können die Leute denn hier einkaufen?“, sagte Heike Kühn. Mittlerweile habe sie die „vielen kleinen Geschichten“ der einzelhändlerischen Angebote entdeckt. „Das finde ich sehr positiv.“ Peter Bischoff und seine Frau Bärbel stammen aus dem sächsischen Frankenberg bei Chemnitz. Seit 1. Mai leben sie in Jena, genauer: in Winzerla. Sie wollen ihrer Tochter nahe sein, die nach dem Studium in Jena geblieben ist. Kulturell und vom Handelsangebot her biete Jena doch viel Abwechslung, sagte Peter Bischoff. „Wir sind rundum begeistert von der Stadt.“ Dazu gehöre erwähnt, dass doch die Straßenbahn zwischen Winzerla und Stadtzentrum fast im Minutentakt fahre. So habe sich die Abo-Karte für den Verkehrsverbund Mittelthüringen, die selbst in Erfurt gelte, „schon hundertfach bezahlt gemacht“, sagte Peter Bischoff.