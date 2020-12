Eva Schimek (links) und Heidi Kubieziel auf dem gähnend leeren Marktplatz. Eigentlich hätten sie eben hier in diesen Tagen einen Weihnachtsmarktstand betrieben, wäre der Weihnachtsmarkt nicht wegen Corona abgeblasen worden.

Händler in Jena: Wie sie ohne Weihnachtsmarkt überleben

Hätte, wenn, aber. Eva Schimek und Heidi Kubieziel hätten in diesem Jahr zum siebten Male gemeinsam in der Nähe des Rathauses einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt betrieben, wäre er nicht wegen Corona abgesagt worden. „In diesen Jahren hat sich eine Stammkundschaft entwickelt“, sagt die Malerin und Fotografin Eva Schimek, die selbst bereits über zehn Jahre Weihnachtsmarkt-Erfahrung verfügt. Sie hatte am Stand bevorzugt Kunst-Postkarten mit Weihnachtsmotiven angeboten.