Hakenkreuz auf Jenaer NS-Gedenkstele entdeckt

Ein etwa 50 mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz ist in den vergangenen Tagen von Unbekannten in die 2014 errichtete Stele zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der Löbstedter Straße (Kreuzung vor Obi-Zufahrt) geritzt worden. Dabei sind auch Teile der Inschrift beschädigt worden. Die Tat steht offensichtlich im zeitlichen Zusammenhang mit dem 75. Jahrestag der Befreiung.

Gudrun Lukin, Landtagsabgeordnete der Linken aus Jena, hatte das Hakenkreuz bemerkt, als sie rote Nelken an der Stele niederlegte. „Für mich ist das ein sichtbares Zeichen dafür, dass auch 75 Jahre nach Ende des Krieges Neonazis in unserer Stadt nach wie vor Präsenz zeigen wollen“, sagte Gudrun Lukin.

Am Freitag wurde die Stele vom Kommunalservice abgebaut. „Sie wird überholt und wieder aufgebaut“, versicherte gestern Jonas Zipf, Werkleiter von Jenakultur. Er sei „richtig sauer“, auch deswegen, weil der/die Täter mit dem Abbau der Stele gewissermaßen einen „kleinen Sieg“ errangen.

Doch es wäre nicht im Sinne der demokratischen Gedenkkultur, durch wie auch immer motivierten Vandalismus beschädigte Denkmäler dauerhaft der Öffentlichkeit zu entziehen. Das seit Jahren verhüllte Burschenschafterdenkmal gebe ein beredtes Zeugnis ab für die damit verbundenen Probleme. Immer wieder gebe es Handlungsbedarf. Beispiel Märchenbrunnen, dessen Reparatur allein 6000 Euro Kosten verursachte. Auch für die Aufarbeitung der Stele müssten einige Tausend Euro veranschlagt werden. Solche Aufwendungen spielten „eine riesige Rolle“. Auf fast 100.000 Euro habe Jenakultur daher das entsprechende Budget hochsetzen müssen.

Für sie verkörpere das Hakenkreuz auf der Stele noch eine andere Dimension, betonte Grudrun Lukin: Es unterstreiche einmal mehr die Notwendigkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Jena. Der Stadtrat habe vor zehn Jahren einstimmig die Erarbeitung eines NS-Gedenkkonzeptes beschlossen. Allerdings sei es bisher nicht gelungen, das Kernelement dieses Konzeptes, die Errichtung einer Lernwerkstatt zum Nationalsozialismus, zu realisieren. „Ich habe die Hoffnung, dass uns dies im nächsten Jahr gelingt“, sagte dazu Jonas Zipf.

2021 werde es vielfältige Aktivitäten in Stadt und Universität zur Aufarbeitung des NSU-Komplexes geben inklusive der Erarbeitung eines pädagogischen Lern-Konzeptes. Nachhaltigkeit zu gewährleisten, sei eine anspruchsvolle Voraussetzung. Mit der Villa Rosenthal könnte sich möglicherweise eine Lösung anbieten – dies auch in Verbindung mit einem nahe gelegenen authentischen Gedenkort, dem restaurierten Waggon am Kassablanca.

Jonas Zipf kündigte an, Anzeige in Sachen Gedenkstele zu erstatten. Die Jenaer Polizei bestätigte indes, dass unlängst auch ein Hakenkreuz auf dem Haeckel-Stein entdeckt und aufgenommen wurde. Hier sei offenbar auch Feuer gelegt worden, um das Kreuz nachträglich mittels Ruß verschwinden zu lassen.