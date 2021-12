Handgemenge in Tankstelle - wohl Eindringlinge auf Gelände der Sparkassenarena

Jena / Wolfersdorf / Hermsdorf. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Handgemenge in Tankstelle

Eine 52-Jährige wurde schon am frühen Dienstagmorgen in Jena beim Diebstahl erwischt. Die Frau betrat eine Tankstelle in der Rudolstädter Straße und entnahm aus dem Warenträger ein Feuerzeug. Allerdings hatte die 52-Jährige nicht vor, dafür zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bekam das mit und wollte die 52-Jährige daran hindern, das Gebäude mit ihrer Ware zu verlassen. Die 52-Jährige wehrte sich allerdings und es kam zum Handgemenge zwischen den beiden Frauen. Die Polizei konnte die Situation schlichten und erteilte der 52-Jährigen neben der Anzeige noch einen Platzverweis. Ohne weiter Probleme zu machen, kam die alkoholisierte Frau diesem auch nach.

In Sparkassenarena eingedrungen

Zwei Unbekannte verschafften sich am Dienstagmorgen Zugang zum Gelände der Sparkassenarena in der Keßlerstraße in Jena. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma meldete sich bei der Polizei, dass er soeben zwei Personen gesehen habe, welche über einen Bauzaun in Richtung Eisfläche gelaufen sind. Eine der beiden Eindringlinge würde einen Motorradhelm tragen, so der Zeuge. Beamten vor Ort konnte keine Eindringlinge mehr treffen. Weder Personen noch Sachschäden wurden festgestellt. Dennoch wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen Unbekannt und die Ermittlungen aufgenommen.

Im Kinderwagen versteckt

Eine 48-Jährige betrat am Dienstag ein Drogeriefiliale Unterm Markt in Jena. Die Frau packte sich diverse Gegenstände wie Kerzen, Socken und Geschirrhandtücher in den Kinderwagen und versuchte weiteres Diebesgut unter ihrer Jacke zu verstecken. Allerdings wurde die Frau durch einen Mitarbeiter erwischt und ging zwar leer aus, was die Waren im Wert von knapp 20 Euro betrifft, dafür darf die 48-jährige jetzt aber eine Diebstahlsanzeige ihr eigen nennen.

Totalschaden

Ein Fahrzeug mit Totalschaden muss nun ein 47-Jähriger aus Erfurt beklagen. Der Mann war mit seinen Citroen am Dienstagmittag auf der Landstraße von Wolfersdorf kommend in Richtung Neustadt an der Orla unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Mann, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt. Sein Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

Unfall zwischen Bus und Müllauto

In Hermsdorf berührten sich am Dienstagmorgen ein Bus und ein Müllauto. In der Lahnsteiner Straße hielt das Müllfahrzeug am rechten Fahrbahnrand, um die Mülltonnen aufzunehmen und zu entleeren. Ein herannahender Bus wollte an dem Müllauto vorbei fahren, verschätzte sich allerdings in der Restbreite der Fahrbahn und touchierte den Müllwagen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

