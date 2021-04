Hanke ist FDP-Kandidat im Bundestagswahlkreis 195

Stadtroda. Der 64-jährige Saalfelder wurde am Samstag in Stadtroda nominiert. Corona: Plan mit Perspektive fehlt.

Die FDP schickt ihren bisherigen Bundestagsabgeordneten Reginald Hanke ins Rennen um ein Direktmandat bei der Bundestagswahl. Der 64-jährige Saalfelder und Vater von drei Kindern wurde am Samstagvormittag in Stadtroda mit 84,2 Prozent im Wahlkreis 195 nominiert.

Reginald Hanke ist Malermeister und einer der wenigen Handwerker im Bundestag. Hanke ist 2019 für Thomas Kemmerich in den Bundestag nachgerückt, als dieser für die Thüringer FDP in den Landtag einzog. Bei seiner Nominierung sagt Hanke, dass er sich in einem Team mit dem bereits für den Wahlkreis 191 nominierten Tim Wagner und dem Bundestagsabgeordneten Gerald Ullrich sehe. Beide Thüringer FDP-Abgeordneten arbeiteten bereits jetzt in einer Bürogemeinschaft zusammen. Bei der Landeslistenaufstellung der FDP am 2. Mai will sich der Saalfelder für Listenplatz 2 bewerben.

Konkrete, verlässliche Taten müssen folgen

„Thematisch stellt seit über einem Jahr die Corona/Covid-19-Pandemie die gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen und es gibt immer noch keinen nachvollziehbaren Plan mit Perspektive seitens der Regierungen. Wir müssen die Sorgen der Vereine, Eltern, Selbstständigen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen ernstnehmen“, sagt Hanke gemäß einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit allen Beteiligten in den Kommunen, Schulen sowie den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Partnern müsse eine klare Strategie erarbeitet werden. Er fordert konkrete, verlässliche Taten ein.

Der Wahlkreis umfasst den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, den Saale-Holzland-Kreis und den Saale-Orla-Kreis. Hanke trat bereits 2017 in diesem Wahlkreis an und erreichte 7,8 Prozent der Erststimmen.