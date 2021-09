Kobolde und andere Hausgeister sind in der Alten Schule in Dorndorf-Steudnitz zu erleben.

Hausgeister wandeln durch Alte Schule in Dorndorf-Steudnitz

Dorndorf-Steudnitz. Künstler und Sagensammler Florian Schäfer kommt für eine szenische Lesung nach Dorndorf-Steudnitz.

Feurige Drachen, lästige Kobolde und fleißige Wichtel bestimmen die Sagen unserer Vorzeit. Der Heimat- und Geschichtsverein Camburg lässt das Sonderbare bei einer szenischen Lesung wieder aufleben. Am Freitag, 24. September, tritt Künstler und Sagensammler Florian Schäfer in die alte Schule Dorndorf-Steudnitz auf. Bei Kerzenschein entführt er in die Welt der fast vergessenen Geister des Hauses und liest aus dem Buch „Hausgeister“, das er gemeinsam mit der Camburger Volkskundlerin Janin Pisarek geschrieben hat. Lebensecht anmutende Kobolde und Wichtel begleiten den Sagensammler und können vor und nach der Lesung bewundert werden. Dazu plaudert Schäfer über Geister, Volksglauben und die Suche nach Wohlstand und Reichtum.

Freitag, 24. September, 19 Uhr, Alte Schule, Schulplatz 1 in Dorndorf-Steudnitz. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Voranmeldung an peterparra1@web.de gebeten.

