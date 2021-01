Haushaltssicherung: Dornburg-Camburg muss nacharbeiten

Der Kindergarten Dornröschen in Dornburg gehört zu den drei städtischen Kindereinrichtungen von Dornburg-Camburg.

Praktisch auf den letzten Drücker drei Tage vor Weihnachten hat der Stadtrat von Dornburg-Camburg sein Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 beschlossen. Es listet Maßnahmen auf, mit denen die Stadt dauerhaft ihre schwierigen Finanzen in Ordnung bringen will.

Auf dem Tisch lagen damals zwei Varianten, ein von der CDU-Fraktion und Bürgermeisterin Dorothea Storch favorisiertes Papier sowie eins von den drei Fraktionen der Freien Wähler eingebrachtes. Das wurde nach leidenschaftlicher Diskussion mit Mehrheit der Freien Wähler beschlossen.

Dorothea Storch (CDU) hatte rechtliche Bedenken ins Feld geführt, war jedoch dem Auftrag des Stadtrates gefolgt und hatte die Beschlüsse der Kommunalaufsicht vorgelegt. „Die Kommunalaufsicht hat die rechtzeitige Vorlage des Konzeptes für 2020 bestätigt und sieht offenbar keine grundsätzlichen rechtlichen Bedenken“, erklärte die Bürgermeisterin.

Allerdings sei die Stadt aufgefordert worden, in einigen Punkten die Rentierlichkeit der Vorschläge nachzuweisen oder konkrete Erklärungen nachzuliefern.

Berechnungsgrundlage für Kindergärten erklären

Dies betrifft unter anderem die Regelung für die Kindergartenbeiträge. Beschlossen hatte der Stadtrat, dass lediglich für das erste Kind einer Familie die Elternbeiträge um 20 auf 160 Euro erhöht werden. Für das zweite und jedes weitere Kind wurde der Beitrag nicht angehoben.

Im Vergleich mit dem Vorschlag der CDU, der eine gestaffelte Beitragserhöhung für alle rund 280 betreuten Kinder und damit 18.108 Euro Mehreinnahmen erzielen wollte, fließen nach dem Willen der Freien Wähler nur 8640 Euro mehr in die Stadtkasse.

„Grundsätzlich sieht die Kommunalaufsicht keine Ungleichbehandlung, wenn nur für das erste Kind die Beiträge erhöht werden“, erklärte Storch. Allerdings sei eine Kommune in der Haushaltskonsolidierung beauftragt, sich bei den Gebühren am Thüringer Durchschnitt zu orientieren, wird in dem Schreiben aus Eisenberg festgestellt.

Danach waren im Freistaat die Eltern schon 2017 zu 18,6 Prozent an der Finanzierung der Kindergärten beteiligt. In Dornburg-Camburg sind es 17,5 Prozent. „Hier wird die Stadt nun um ihre Berechnungsgrundlage gebeten“, sagte Storch.

Nacharbeiten müssen die Stadträte auch den Beschluss zum Freibad, dessen Einnahmen im Planansatz um 12.000 Euro reduziert wurden. „Dieser Schluss sei nicht nachvollziehbar. Wenn damit gemeint wäre, eine Gebührenerhöhung für Badegäste nicht durchzusetzen, stelle das keine Konsolidierungsmaßnahmen dar“, urteilte die Behörde. „Hier wird die Stadt um Erklärung gebeten“, sagte Storch.