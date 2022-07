Heiße Liebe: Peggy und Timmi heiraten feuerwehrgeprüft in Jena

Jena. Timmi Patzer arbeitet bei der Berufsfeuerwehr Jena. Am Donnerstag hat er geheiratet. Klar, waren seine Kolleginnen und Kollegen vor Ort.

Nach der Trauung auf dem Jenaer Standesamt wurden Peggy und Timmi Patzer von 21 Kameraden der Jenaer Berufsfeuerwehr empfangen. Sie wollten Kollegen Timmi und seiner Braut alles Gute wünschen und hatten sich einiges einfallen lassen: Das Paar durchschritt einen Schlauchbogen, schnitt einen Schlauch entzwei und Peggy löschte ein brennendes Herz, während Timmi Wasser pumpte.

Die Hermstedter ließen sich extra in Jena trauen, weil sie sich den Besuch der Kameraden wünschten. Nach den Glückwünschen startete das Paar mit der MZ: Peggy am Steuer und Timmi im Sozius. Später geht es mit den Kindern an die Ostsee zur freien Trauung.