Jena. Beendet Helene Fischer ihre Konzertpause vorfristig in Jena? Eine Ankündigung der Stadtkirche versetzte einzelne Fans in höchste Aufregung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verwechslung auf Internetseite: Helene Fischer kommt nicht nach Jena

Wegen eines angeblichen Auftrittes von Helene Fischer fand die evangelische Kirche am Freitag höchstes Wohlgefallen. Für Sonnabend, 22. Februar, war auf der Internetseite der Stadtkirchen ein Konzert mit der Schlagersängerin angekündigt worden. Es wäre der erste Auftritt Helene Fischers nach ihrer Konzertpause gewesen. Der Superstar hatte zuletzt ganze Stadien gefüllt.

Haben sogar ein bisschen Ähnlichkeit: Helene Fischer (l.) und Veronika Fischer (r.) Foto: Britta Pedersen (DPA)/Martin Becker

Am Freitag erreichte die Redaktion eine Nachfrage, wo denn Tickets für das Jenaer Konzert mit Helene Fischer zu bekommen seien. In einschlägigen Vorverkaufsstellen gebe es zum genannten Termin „nur“ Karten für Veronika Fischer. Veronika Fischer ist eine besonders im Osten Deutschlands bekannte und beliebte Sängerin, die aber nicht ganz so viele Fans wie ihre Namensvetterin besitzt.

Alles spricht für eine simple Namensverwechslung. Für eine Rückfrage war die Stadtkirche gestern nicht zu erreichen. Der laut Impressum für Inhalte auf der Internetseite verantwortliche Pfarrer Max Mustermann ging auch nicht an den Apparat. Im Laufe des Tages wurde der Fehler auf der Seite korrigiert, und Helene Fischer in Jena war nur noch in der Google-Suche sichtbar.

Karten für Veronika Fischer & Band gibt es unter anderem im Ticketshop Thüringen und im Pressehaus.