Hilfsbereitschaft ausgenutzt - Autos mit Farbe beschmiert - E-Scooter gestohlen

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Eine 86-Jährige ist am Mittwochabend um 140 Euro gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau war in einem Einkaufsmarkt in Jena-Lobeda einkaufen, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Der bat die Rentnerin, ihm Geld zu wechseln. Die hilfsbereite 86-Jährige nahm ihre Geldbörse aus der Tasche, öffnete diese und suchte nach passenden Wechselgeld.

Plötzlich griff der unbekannte Mann ebenfalls in das Portemonnaie und wühlte darin herum. Als die Frau wenig später zu Hause ankam und ihre Geldbörse nochmals kontrollierte, musste sie feststellen, dass 140 Euro Bargeld in Scheinen aus dem hinteren Fach entwendet worden.

Mit Farbe besprüht

Am Mittwochabend hat ein 58-Jähriger aus Kahla gemeldet, dass Unbekannte sein Fahrzeug, welches in der Neustädter Straße geparkt war, mit grüner Farbe beschmiert haben. Wie die Polizei mitteilte, besprühten der oder die Täter die komplette linke Fahrzeugseite mit unleserlichen Motiven.

Ebenso wurde der Skoda eines 54-Jährigen aus Löbschütz beschmiert. Wieder mit grüner Farbe und unerkennbaren Motiven brachten die unbekannten Täter die Graffiti auf der Motorhaube des Fahrzeuges an. Und auch die Tür einer Firma im Else-Hänsel-Weg in Kahla wurde als Leinwand genutzt. In den Abmaßen 3m x 1m sprühten der oder die Täter ihre Botschaft an die Wand.

E-Scooter beim Einkaufen gestohlen

Nach ihrem Einkauf in der Karl-Marx-Allee in Jena musste eine 19-Jährige feststellen, dass unbekannte Täter ihren E-Scooter entwendet hatten. Laut Polizeiangaben stellte die junge Frau ihn auf einem Parkplatz außerhalb des Einkaufsgeländes ab und sperrte diesen mittels einer App gegen Wegnahme. Leider hat dies scheinbar nicht funktioniert, denn als die 19-Jährige zu dem E-Scooter zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieser verschwunden war.

Einbruch verhindert

Ein 48-Jähriger hat am Mittwochabend einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt, als der oder die Unbekannte in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena in das Büro einer Firma eindringen wollte. Der Mann konnte Geräusche wahrnehmen und mehrere Schläge gegen seine Tür hören. Als sich der 48-Jährige dann von innen bemerkbar machte, ergriff der Einbrecher sofort die Flucht über das Treppenhaus. Nun ermittelt die Polizei.

Einbruch in Gartenlaube

.Ein 72-Jähriger hat am Mittwochvormittag einen Einbruch in seine Gartenhütte in Eisenberg gemeldet. Durch einen Nachbar wurde der Mann darauf hingewiesen, dass Unbekannte seine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Baum" aufgebrochen und durchwühlt haben. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde eine Tischkreissäge, inklusive zweier Sägeblätter entwendet.