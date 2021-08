Eine einzelne Rose macht noch lange kein blühendes Ortszentrum. Doch in Dornburg keimt wieder Hoffnung, dass die alte „Domäne“ ein solches werden könnte: Nach monatelangen Verhandlungen hat die Friedrich-Schiller-Universität das alte Gut Dornburg an die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen verkauft. Die will nun das Objekt entwickeln.