Sie hatten auf ein eindeutiges Urteil an diesem Dienstag gehofft, Hubert Werner, Volker Blumentritt und Antje Eismann. Weil damit endlich eine Millionen-Investition umgesetzt werden und mit Rewe, Aldi und Rossmann drei Unternehmen wachsen könnten, die schon lange aus allen Nähten platzen.

Doch dieses Urteil hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts in Gera am Dienstag noch nicht gefällt. Trotzdem sind der Bauinvestor, der Ortsteilbürgermeister von Jena-Lobeda und die Inhaberin des Rewe-Marktes am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost „gedämpft optimistisch“ nach der zweistündigen mündlichen Verhandlung.

Der gerichtliche Streit um die Baugenehmigung für ein neues Einkaufszentrum in Lobeda-Ost ist hier, nach erzwungener Corona-Pause, in eine neue Runde gegangen. Die Stadt Jena hatte im April 2017 Werner eine Baugenehmigung für einen Einkaufsmarkt am Salvador-Allende-Platz vis-à-vis des Rewe-Marktes versagt. Dagegen wehrt sich der Investor mit einer Klage.

Zweifel an der Argumentation der Stadt

Für eine grundsätzliche Ablehnung des geplanten Marktes bestehe laut Gericht nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches kein Anlass, hatten die Richter bereits in der Verhandlung vor einem Jahr festgestellt. Dies wurde zu Beginn des Termins jetzt noch einmal bestätigt. Schlechte Karten für die Stadt Jena, nach deren Auffassung das mit 1150 Quadratmetern Verkaufsfläche geplante Objekt zu groß geraten sei und sich nicht in das von Elfgeschossern geprägte Quartier einfüge.

Mit Verweis auf das bereits bestehende Einkaufszentrum und die in jüngster Vergangenheit dort entstandenen Gebäude wie das Bürohaus und das Demenzzentrum äußerte Richterin Kerstin Breuer-Felthöfer Zweifel an dieser Argumentation.

Zur fundierten Urteilsfindung hatte Richter Bengt Fuchs Kläger und Beklagte noch einmal um Stellungnahmen zur möglichen Lärmbelästigung und zu Fragen der Verkehrsorganisation gebeten. Nach Auskunft von Richterin Breuer-Felthöfer bestätigte auch das nachgereichte Lärmschutz-Gutachten der Stadt Jena, dass die Emissionsschutz-Grenzwerte nach der so genannten TA Lärm „im Wesentlichen eingehalten werden“.

Keine Nachtlieferungen geplant

Befürchtungen, dass die Ruhe der Anwohner durch den Lieferverkehr für den neuen Markt gestört werde, entkräftete der Kläger mit dem Verweis auf die Einhausung der Lkw-Schleuse und der Zusicherung, dass lediglich vier große Lkw pro Woche zu erwarten und Nachtlieferungen nicht geplant seien.

Nach zweistündiger Verhandlung zog sich das Gericht zur Beratung zurück, eine kurzfristige Urteilsverkündung wurde in Aussicht gestellt.