Hoher Sachschaden: Mit Pflastersteinen Scheibe von Einkaufsmarkt beschädigt

Die Polizei in Jena sucht Zeugen wegen einer Sachbeschädigung auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in Jena.

Jena. Mit zwei geworfenen Pflastersteinen haben Unbekannte in Jena die Scheibe eines Einkaufsmarktes beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei geschah die Tat am vergangenen Wochenende zwischen Samstagabend (28. März um 20.30 Uhr) und Montagmorgen (30. März um 5.45 Uhr) auf dem Gelände des Lidl-Einkaufsmarktes in der Rudolstädter Straße in Jena. Demnach wurden die Pflastersteine vermutlich aus dem Straßenbahn-Gleisbett herausgenommen und als Tatwaffe eingesetzt.

Dabei sind zwei Scheiben im Eingangsbereich beschädigt worden. Der Schaden ist mit 15.000 Euro ungewöhnlich hoch. Das liegt laut Polizei daran, weil es sich bei den Scheiben um hochwertige Verbundfenster handele.

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.