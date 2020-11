Hospiz Jena hat sich zum Hotspot entwickelt

Die Tests haben es gezeigt: Wegen zahlreicher Kontakte in den vergangenen drei Wochen aus dem familiären, beruflichen und ehrenamtlichen Bereich am Hospiz Jena sind jetzt weitere Fälle bekannt geworden.

Nachdem am Freitag Corona-Fälle am Hospiz Jena bekannt geworden waren, wird nach und nach das weitere Ausmaß des Geschehens deutlich: Das Hospiz Jena hat sich nach Angaben des Rathauses zum Hotspot entwickelt.

So sind wegen zahlreicher Kontakte in den vergangenen drei Wochen aus dem familiären, beruflichen und ehrenamtlichen Bereich am Hospiz Jena am Samstag weitere Fälle bekannt geworden, die direkt im Zusammenhang zum Ausbruchsgeschehen stünden. Davon betroffen sind weitere Pflegeeinrichtungen, an denen Kontaktpersonen identifiziert werden konnten:

Visitamed Seniorenresidenz Rosenthal, Juri-Gagarin-Straße, Jena

DRK Seniorenheim Am Kleinertal, Friedrich-Zucker-Straße.

In einem weiteren Pflegeheim, dem Altenzentrum Luisenhaus in der Semmelweisstraße, sei zudem ein Bewohner positiv getestet worden. Dieser Fall stehe nicht in Zusammenhang zum Hospiz.

Meldung bei Corona-Hotline der Stadt Jena

Personen, die in den vergangenen drei Wochen privat, beruflich oder aus ehrenamtlichen Gründen am Hospiz Jena ein- und ausgegangen sind, bittet die Stadt Jena sich möglichst zu isolieren, um weitere Kontaktketten zu unterbinden. Sollten diese Personen Covid-19-typische Symptome ausbilden, sollen sie sich an der Corona-Hotline wenden.

Für alle drei Pflegeeinrichtungen verhängte die Stadt ein Besuchsverbot und Aufnahmestopp. Der Fachdienst Gesundheit stehe mit allen Einrichtungen im Austausch, um Abstriche zu organisieren und weitere Hygienevorkehrungen zu treffen. Er hat Quarantänen angeordnet. In dem Zusammenhang erinnert das Rathaus auch die Bedeutung für den Einsatz von FFP-2-Masken, die verpflichtend im medizinischen Bereich durch das Personal getragen werden sollen. Zudem sollen die Pflegeeinrichtungen vorsorglich Vorkehrungen treffen, um Kontakte zu reduzieren und Hygienemaßnahmen zu einzuhalten.

Weitere Infektionsgeschehen an Bildungseinrichtungen

An weiteren Schulen wurden positive Corona-Fälle bekannt und einzelne Klassen in Quarantäne versetzt:. Betroffen sind:

Lobdeburgschule – 1 Klasse

IGS Grete Unrein-Schule – 1 Klasse

Saaletalschule – 2 Klassen

Wenigenjenaer Gesamtschule – 1 Klasse

Damit sind in Jena aktuell acht Schulen und eine Kindertagesstätte von Teil-Quarantänen oder Komplettschließung betroffen.

Die Corona-Hotline der Stadt ist täglich von 10 bis 14 Uhr besetzt ist: 03641/49 2222.