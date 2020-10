Motorradfahrer schwer verletzt - Waschmaschine mit Speiseöl beschädigt - Hütte in Jena brennt aus

Am Sonntagnachmittag hat im Jenaer Damenviertel ein Schuppen in einem Hinterhof gebrannt. Dunkle Rauchwolken waren über einem Gebäude am nördlichen Ende der Straße Am Planetarium zu sehen. Ein Löschzug der Jenaer Berufsfeuerwehr brachte die Situation unter Kontrolle. Laut Einsatzleiter gab es keine Verletzten.