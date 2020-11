Ida genießt ab sofort den Burgblick in Rudolstadt

Jena. Neugeboren in Jena: Womit sich das Klinikum in Coronazeiten sonst noch beschäftigen darf

An Astrid Lindgrens Romanfigur Ida, die Schwester von Michel aus Lönneberga, dachten die Eltern des kleinen Mädchens zwar nicht, das am 25. November um 11.32 Uhr im Kreißsaal des Jenaer Universitätsklinikums das Licht der Welt erblickte. „Ida hört man nicht gleich auf jedem Spielplatz. Der Name passt auch ganz gut zum Nachnamen“, sagte die stolze Mutter Anna Neugebauer (25).

Sie kommt aus Jena, lebt inzwischen aber in Rudolstadt – der Liebe wegen. Ihr Partner Markus Schütz (25) absolvierte in Rudolstadt seine Ausbildung. Kennen gelernt hatten sich die beiden in der Berufsschule in Gera. Beide gingen in die Verwaltungsfachangestellten-Klasse. Den Wechsel von Jena nach Rudolstadt hat Anna Neugebauer nicht bereut. „Rudolstadt ist eine wunderschöne Kleinstadt, mit einem reichhaltigen Kulturleben.“

Und dann wohnen die beiden auch in einem Haus, das sich unterhalb der Heidecksburg befindet. „Wenn wir auf den Balkon treten, sehen wir die Burg. Das ist natürlich ein Anblick, um den uns viele Menschen beneiden.“

Beruflich haben Anna Neugebauer und Markus Schütz in Jena zu tun, genauer gesagt in der Jenaer Stadtverwaltung. „Wir arbeiten aber in verschiedenen Bereichen. Was uns verbindet, ist die gemeinsame Fahrt zur Arbeit und zurück – mit dem Zug“, sagte die 25-Jährige. Am Freitag durften beide, die kleine Ida und Mutter Anna, das Klinikum verlassen.

Am frühen Nachmittag ging es mit dem Auto nach Hause. Dort warteten schon vier neugierige Mitbewohner, die Katzen Fleur, Herbert, Maja und Biene. „Wir hoffen sehr, dass sich die vier mit der Ida vertragen und umgekehrt“, sagte Anna Neugebauer. Das Rückzugsgebiet der kleinen Familie ist der Garten, keine fünf Fußminuten entfernt von der Wohnung. „Da erholen wir uns sehr oft und finden auch die nötige Ruhe“, sagte Anna Neugebauer.

Und Rudolstadt soll auch in Zukunft das Zuhause bleiben, „vielleicht finden wir ja noch ein Häuschen für unsere Familie.“ Die Familienplanung ist mit Idas Geburt nicht abgeschlossen. „Ida soll auf jeden Fall ein Schwesterchen oder Brüderchen bekommen.“

Im Jenaer Klinikum gab es mit Stand 26. November 1381 Geburten. Zum gleichen Zeitpunkt 2019 waren es 1307.