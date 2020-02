Die Gaststätte „Helenenstein“ in Rothenstein wird seit über drei Jahren vom Ehepaar Daniel und Sindy Haut geführt.

Rothenstein. Guten Appetit: Wir setzen unsere Gaststättenserie fort und besuchen die Küche im „Helenenstein“ in Rothenstein.

Im „Helenenstein“ in Rothenstein ist die Familie der Trumpf

Die beste Rezeptur für einen gutlaufenden Gaststättenbetrieb setzt sich aus einem Grundstock regionaler und saisonaler Produkte, aus eigenen Kreationen und aus einer ordentlichen Prise familiärer Unterstützung zusammen. Das zumindest trifft auf die Gaststätte „Helenenstein“ in Rothenstein zu, die seit über drei Jahren vom einem neuen Team geführt wird.

„Ohne Familie geht’s nicht“, sagt Inhaber Daniel Haut, und das insbesondere, wenn sich die eigene Familie vergrößert hat. Kurz nachdem er mit seiner Frau Sindy das Gasthaus am Sportplatz von Rothenstein übernommen hat, bekamen sie Zwillinge, die heute mit zwei Jahren schon fleißig Bierdeckel auf den Gästetischen verteilen. Die Schwiegereltern springen bei der Betreuung ein, sodass Sindy Haut wieder in ihren Job als Restaurantleiterin einsteigen konnte. Daniels Bruder Sebastian hilft beim Marketing aus. „Die Familie hält uns den Rücken frei“, sagt der Inhaber.

Risiko trotz anfänglicher Bedenken eingegangen

Der Anfang war dennoch holprig, ist doch allerorten vom Gaststättensterben die Rede, „viele haben uns davon abgeraten, wir haben auch keinen Kredit bekommen“, sagt Sandy Haut. Der Ruf der Gaststätte war zudem durch die Vorpächter lädiert, die es sich mit der Gemeinde und dem Sportverein verscherzt hatten.

Forelle an lauwarmen Bulgursalat und Rauke: Das Ehepaar Daniel und Sindy Haut setzt auf regionale und saisonale Küche. Foto: Katja Dörn

„Es war ein Risiko, aber da alle mitgemacht haben, sind wir es eingegangen“, sagt der Inhaber. Gemeinde, Vereine und Bürger aus Rothenstein und Oelknitz hätten die Wirtsleute, die das Gasthaus mitsamt Sportsbar mit Kegelbahn saniert haben, unterstützt. Ein Vorteil: Sindy Haut, geborene Hinkelmann, stammt aus Oelknitz. Der familiäre Hintergrund half wohl auch, Fuß zu fassen. Zudem können sie auf ein beständiges Team mit einem weiteren Koch und einer Servicekraft setzen.

Das Paar, beide 34 Jahre alt, bringt reichlich Erfahrung mit. Daniel Haut ist seit 15 Jahren Koch, arbeitete unter anderem in der Schweiz und zwischenzeitlich in der Jenaer Papiermühle. Seine Frau lernte er bei der Lehre in Leipzig kennen und lieben.

Schwerpunkt auf regionaler und saisonaler Küche

Ihre Speisekarte ist geprägt von saisonal wechselnder Küche mit regionalen Produkten. Wels aus Schkölen, Duroc-Schweinefleisch aus Bad Langensalza und Wein aus dem Saale-Unstrut-Gebiet. Wert legen sie zudem auf vegetarische Angebote, „ich koche solche Küche gern“, sagt Daniel Haut. Zudem ist er der Meinung, sich damit von anderen Restaurants in der Region zu unterscheiden und Familien besser zu erreichen, wenn der Vater sein Steak will, die Tochter dagegen Kloß, aber bitte ohne Fleisch. Letzteres gibt es in verschiedenen Varianten, beispielsweise gefüllt mit Pilzen.

Zudem achte Haut mit seinem gesamten Team darauf, fast vollständig auf Mehl in Soßen, Suppen oder an Panaden zu verzichten, damit Zöliakie-Betroffene bei ihnen sorgenfrei schlemmen können. Auch auf Laktoseintolerante und Allergiker geben sie nach eigenen Angaben acht.

Ein weiteres Faible vom Koch: Braten! Eigens dafür ließ er in der Küche eine entsprechende Gerätschaft einbauen, zu Festen steht er auch draußen am Rost. „Die Röstaromen sind ganz anders, als wenn das Fleisch aus der Pfanne kommt“, sagt er. Und wer ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat, kann sich einem besonderen fleischlichen Genuss hingeben: „Côte de Boeuf“ vom Oberweißbacher Limousin-Rind, trockengereift im eigenen Saft. Mit 69 Euro aber weit ab vom sonst durchschnittlichen Preisniveau.

Zur Sache:

Anschrift: Gaststätte Helenenstein, Im Saaleeck 1 in 07751 Rothenstein

Telefon: 036424 689970

Preiswertestes Gericht: Überbackenes Blutwurstbaguette mit roten Zwiebeln und Gewürzgurken (5,40 Euro)

Teuerstes Gericht: Rinderkotelette „Côte de Boeuf“ vom Oberweißbacher Limousin-Rind, dry aged, für eine Person oder zwei Verliebte (69 Euro)

Website: https://www.helenenstein.de

Geöffnet Mittwoch bis Samstag, 11.30 bis 22 Uhr, sonntags von 11.30 bis 17 Uhr