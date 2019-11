Feuerbach-Tag ist am Freitag an der Jenaer Universität. Rechtswissenschaftler erinnern an einen Juristen, der das deutsche Strafrecht vor 200 Jahren revolutionierte. Novum ist in diesem Jahr die besondere Würdigung für eine juristische Persönlichkeit der Jenaer Gegenwart.

Professor Olaf Werner, der Gründungsdekan beim Um- und Neuaufbau der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag. Professor Gerhard Lingelbach – einem Kollegen – kommt beim Feuerbachtag die Aufgabe zu, innerhalb weniger Minuten kurz und knackig zu beschreiben, wie sich Olaf Werner in den Jahren nach der Wiedervereinigung für die Rechtswissenschaft in Jena eingesetzt hat. Gebürtiger Kölner traf in Thüringen den richtigen Ton Rückblende in den Herbst 1990: Die an der Fakultät noch ungefähr 220 Jura-Studenten stehen zunächst vor der menschlich wie juristisch problematischen Abwicklung. Die dauerhafte Verlagerung der Juristenausbildung an die in Gründung befindliche Universität Erfurt drohte. Gerhard Lingelbach sagt: „Möglicherweise hätte auf lange Zeit die Juristenausbildung an der Jenaer alma mater geendet, wäre es nicht mit Hilfe von Professor Werner gelungen, diesen Abbruch einer damals schon weit über vier Jahrhunderte bestehenden Fakultätstradition zu verhindern.“ Der gebürtige Kölner traf in Thüringen den richtigen Ton. Olaf Werner konnte überzeugen, ohne überheblich zu wirken. Gastvorlesungen hatten ihn im Sommer 1990 erstmals nach Jena geführt. Zu der Zeit war er Dekan der Juristischen Fakultät an der Uni Marburg. Von Anbeginn bestand das Ziel, die Fakultät so zu profilieren, dass sie für die ganze Republik als Ort erfolgreichen Studierens attraktiv wird. Das gelingt mit einer Balance von gutem Rechtshandwerk und akademischer Bildung. Besser bekannt als Stiftungs-Professor In Jena wurde Werner als der „Stiftungs-Professor“ bekannt. Die Gründung des Abbe-Institutes für Stiftungswesen war sein Werk. Und es ist ein Thema, das ihn bis heute nicht loslässt, und an dem sein Herzblut hängt. Er war zugleich Richter am Oberlandesgericht und um die Jahrtausendwende auch Stadtrat für die FDP. Werner gilt als Paradebeispiel für einen Wissenschaftler, der sich mit Leidenschaft für sein Fachgebiet einsetzt. Das eint ihn mit Feuerbach, wobei die Universität bei Werner nicht den Fehler wiederholte, den sie bei Feuerbach machte. Die Uni ließ Feuerbach als jungen Wissenschaftler ziehen und konnte ihn später nicht zurückgewinnen, als er weithin bekannt wurde. Professor Werner haben die Jenaer genau zur richtigen Zeit behalten. Feuerbach-Tag an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät: Freitag, 15. November, 18 Uhr, Universitätsaula, Fürstengraben. Festrednerin ist Professorin Kirsten Schmalenbach. Zugleich erhalten die neuen Doktoren feierlich ihre Urkunden.