Mit 32 neuen Corona-Fällen meldet Jena den höchsten Anstieg seit dem 14. März. Die hohen Fallzahlen sorgen für eine enorme Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt. Aktuell gibt es in Jena 213 aktive Fälle. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Die hohen Infektionszahlen bringen unsere Behörden – besonders das Gesundheitsamt – ans Limit. Dies ist leider auch ein Ergebnis der Politik zaghafter Pandemie-Eindämmung seitens der Landesregierung“, sagt der Dezernent Benjamin Koppe (CDU) als Leiter des Krisenstabes.

Die neuen Infektionsfälle seien in unterschiedlichen Bereichen aufgetreten, informierte am Donnerstag Rathaussprecher Kristian Philler. So seien aus dem Umfeld von Schulen und Kindergärten Fälle gemeldet worden, aber auch viele Einzelfälle aus dem privaten Bereich. Besonders kritisch: Häufig sei die Infektionsquelle nicht mehr zu ermitteln. Im Fachdienst Gesundheit werden auf Grundlage jener vom Robert-Koch-Institut stammenden Empfehlung Kontaktpersonen ermittelt.

Auch auf leichte Symptome achten

Angesichts der enormen Arbeitsbelastung im Rahmen der Fallermittlung könne sich die Zustellung von Bescheiden über Quarantäneanordnungen verzögern. Der Appell der Stadtverwaltung: „Halten Sie sich an alle Regeln zur Kontaktbeschränkung, und tragen Sie konsequent eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit.“

Menschen sollten weiterhin unbedingt auch auf leichte Symptome achten, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen könnten. Die Ermittlungen des Fachdienstes Gesundheit ergeben nach Phillers Angaben zunehmend, dass Personen trotz des Auftretens leichter Atemwegsinfekte weiterhin beruflich tätig sind und sich nicht absondern. Die Gefahr sei groß, dass sich unbemerkt viele weitere Menschen mit dem Virus anstecken könnten.

Die Jenaer Statistik vom Mittwochabend:

Anzahl aktiver Fälle: 213

davon in den vergangenen 24 Stunden: 32

stationäre Fälle: 11

davon schwere Verläufe: 5

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 118

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 108,9

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 832

Gestorbene insgesamt: 9

Genesene insgesamt: 610

davon in den vergangenen 24 Stunden: 17

In Quarantäne (Stand 26. November): 1770