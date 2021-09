In Jena kommen erstmals Lolli-PCR-Pooltests zum Einsatz

Jena. Verwaltung hat Auftrag des Stadtrates umgesetzt. Angebot gilt nur für die Kindergärten. Bürgermeister erneuert Kritik am Land.

Von Montag an können in den Jenaer Kindertagesstätten die Testungs der Kinder fortgeführt werden. Der Stadtrat hat am 8. September die Stadt damit beauftragt, die Finanzierung der Schnelltests an Kindertagesstätten fortzusetzen. Die Ausschreibung dafür wurde umgehend auf den Weg gebracht und mit dem Labor Synlab ein Partner für die Umsetzung gewonnen.

Erstmals werden dabei in Thüringen so genannte Lolli-PCR-Pooltests zum Einsatz kommen. PCR-Tests sind nach Angaben der Stadt deutlich sensitiver als Antigen-Tests und können eine Infektion schon dann erkennen, wenn noch keine nennenswerte Viruslast und die damit einhergehende Ansteckungsgefahr vorherrschen.

Testangebote entscheidender Baustein für sicheren Kita-Betrieb

Das Kita-Personal sei durch Synlab geschult und Elterninformationen vorbereitet. Die Tests könnten ab nächster Woche auf freiwilliger Basis durchgeführt werden und die Kindertagesstätten nach und nach damit starten. „Wir sind überzeugt davon, dass die PCR-Pool-Testangebote ein entscheidender Baustein für einen sicheren Kita-Betrieb sein werden. Durch die in Kitas selbstverständlichen engen Kontakte, ist es besonders wichtig Infektionsfälle sehr frühzeitig erkennen zu können“, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz.

Jena gilt nach wie vor die Basisstufe gemäß dem Thüringer Frühwarnsystem. Das bedeutet: Keine Tests an den Jenaer Schulen. „Wir sind bitter enttäuscht darüber, dass trotz Infektionsfällen in so vielen Jenaer Schulen das Bildungsministerium an seinem wenig verantwortungsvollen Thüringer Sonderweg festhält.“

Kurz erklärt: Wie funktioniert ein Lolli-PCR-Pooltest

Die Kinder lutschen morgens zweimal an jeweils einem für die Testung vorgesehenen Tupfer. Der erste Tupfer kommt gemeinsam mit denen der anderen Kinder der Gruppe in ein Teströhrchen, die so genannte Poolprobe. Der zweite Tupfer kommt in ein Einzelröhrchen. Alles zusammen wird dann ins Labor transportiert. Sollte aus der Analyse der Poolprobe ein positives Testergebnis resultieren, greifen die Mitarbeiter im Labor auf die zweiten, individuellen Teströhrchen zurück und führen bei allen Mitgliedern der Sammelprobe eine Einzel-PCR-Testung durch.

