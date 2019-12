Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Jena-Süd mal kein Tannenbaum zum Fest

Am Jenaer Friedensberg steht nun ein Baum namens Frieda. Die Wildkirsche ist der vermutlich erste öffentliche Baum mit einem Namen. Und er ist mit 40 Zentimeter Stammumfang schon ein sehr jugendlicher Baum. Dass er gepflanzt wurde, war ein ausdrücklicher Wunsch des Ortsteilrates Jena-Süd. Dem Gremium erschien die Sache so wichtig, dass die Pflanzung noch in diesem Jahr gelang. Frieda kommt aus einer Baumschule.

Als sachkundigen Beistand beim Angießen holte sich am Donnerstag Ortsteilbürgermeister Adam Schlüssler die KSJ-Baumpflegerin Sandra Kleeberg an die Seite. Frieda ist der 106. Baum, den der KSJ in diesem Jahr von Fachfirmen hat pflanzen lassen. Dabei handelte es sich um Ersatzpflanzungen für Bäume, die Bauarbeiten weichen mussten oder durch Krankheit abgestorben waren. Der Sommer war wegen der extremen Hitze für die Stadtbäume ein stressiges Jahr. Die Folgen werden im nächsten Frühjahr sichtbar sein.

Etwa 60.000 öffentliche Bäume gibt es in Jena

Sandra Kleeberg sagt, dass es laut Baumkataster allein im öffentlichen Bereich und zugehörigen Einrichtungen etwa 60.000 Bäume gibt. Diese mit ausreichend Wasser zu versorgen, war die größte Herausforderung des Sommers. In zwei Schichten waren die Leute mit der motorisierten Gießkanne unterwegs. Der Jenaer Boden war teils bis auf 1,50 Meter ausgetrocknet. Und die Baumpflege ist über weite Strecken auch eine verkehrsorganisatorische Herausforderung. Wie an die Bäume herankommen, wenn das Parkverbot nicht beachtet wird?

Frieda kostet etwa 1500 Euro, wobei darin Anpflanzung und Pflege in den ersten Jahren enthalten sind. Das Geld kommt aus dem Budget des Ortsteils. Adam Schlüssler sagt, dass der Ortsteilrat Jena-Süd mit der Baumpflanzung ein Zeichen setzen möchte. Die Idee sei nicht zuletzt auf Ortsteilkollegin Beate Jonscher zurückgegangen. Der Baum steht direkt am Beginn des westlichen Fußweges zum Friedensberg.

Im Januar Bürgerdialog zum Ehrenmal am Friedensberg

Das Ehrenmal "Unseren Gefallenen" am Jenaer Friedensberg. Foto: Thomas Beier

Apropos Symbole und Zeichen am Friedensberg. Im kommenden Jahr soll es neue Bewegung rund um das Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges geben, das sich auf dem Friedensberg-Plateau befindet. Es befindet sich in einem wenig ansprechendem Zustand, die meisten Wände sind beschmiert. Der Ortsteilbürgermeister sagt, dass es am Sonnabend, 25. Januar, 16 Uhr hierzu einen Bürgerdialog in der Carl-Pulfrich-Straße 4 geben soll.

Schlüssler hofft, dass sich hier ein Votum der Bürger ergeben wird, wie stark die Veränderungen rund um das Denkmal erfolgen sollen. Er spricht von einer „Demokratisierung des Denkmals“, wobei ein gewisser Rahmen durch Forderungen des Denkmalschutzes bestimmt ist.

Was den Baum Frieda betrifft, konnte Baumpflegerin Kleeberg der interessierten Öffentlichkeit am Donnerstag eine Sorge nehmen. Der Baum wurde noch rechtzeitig vor Beginn der Frostperiode gepflanzt. Für alle Fälle enthielten die mit Wasser befüllten Gießkannen gestern ein hochwertiges Baumkraftfluid.