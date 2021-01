In Jenaer Pflegeheimen wird auf die Impfungen gewartet

Thomas Theisinger ist Leiter des Altenzentrums "Luisenhaus" in Jena.

Die Impfaktion an Jenaer Pflegeheimen hat bereits vor 14 Tagen begonnen. Doch noch längst nicht alle Pflegeheime wurden von den mobilen Impfteams bisher besucht. Wir stellten zu diesem Thema drei Fragen an Thomas Theisinger, den Leiter des Jenaer Altenzentrums "Luisenhaus".

1. Sie warten sicher bereits ungeduldig auf die Impfaktion für die 82 Bewohner und sechs Mieter ihrer Einrichtung?

Wie in der gesamten Gesellschaft warten die Menschen - mehr oder minder - auf die Impfungen. Die Erwartungen sind da, dass die Impfungen in der Pandemiebekämpfung ein wesentlicher Teil der Lösung sein sollen. Für die Bewohner und für die Angehörigen bedeutet die Impfung die Chance, wieder in unkomplizierten Kontakt miteinander zu kommen, und für unsere Mitarbeiter ein wenig mehr Sicherheit. Alle Zuarbeiten unsererseits sind erfolgt, alle notwendigen Unterlagen sind erarbeitet und liegen den Ämtern vor. Rückfragen unsererseits diesbezüglich gab es genügend, aber keine verbindlichen Antworten. Durch den „Buschfunk“ sind die Menschen irritiert und befürchten eine Ungleichbehandlung, weil noch keine Impfung erfolgte. Durch mangelnde Kommunikation und die fehlende Verbindlichkeit macht sich das Gefühl breit, der Situation willkürlich ausgesetzt zu sein.

2. Wie geht man mit Bewohnern um, die eine Impfung ablehnen?

Unsere Hausgemeinschaft spiegelt unsere Gesellschaft wider, mit allen Unsicherheiten, Sorgen und Freuden. Wir versuchen stetig, die uns anvertrauten Frauen und Männer als Persönlichkeiten wahrzunehmen, mit aller Differenzierung. Sollten die Impfungen in unserem Haus starten, dann achten wir sehr wohl darauf, dass der geäußerte oder der mutmaßliche Wille, des uns anvertrauten Menschen Verbindlichkeit hat.

3. Wie hat Covid-19 ihre Arbeit in der Einrichtung verändert und denken Sie, dass es eine Entspannung der Situation geben wird, wenn ihre Bewohner geimpft wurden?

Die Pandemie hat organisatorische, strukturelle und kommunikative Veränderungen bei uns bewirkt - auch im sozialen Miteinander mit Bewohnern, Mietern, Angehörigen und Mitarbeitenden, auf die wir nur bedingt vorbereitet waren. Doch man muss auch die große Solidarität und Verbundenheit durch unser gesamtes soziales Umfeld ansprechen - das ist sehr ermutigend für uns. Entspannung? Ja hoffentlich, aber hoffentlich kein „Weiter so“, denn bereits Albert Einstein sagte sinngemäß: „Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“

