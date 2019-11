Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Milda auf die Weihnachtszeit einstimmen

Zum Kirchweihjubläum im Vorjahr kam der Weihnachtsmarkt in Milda gut an, also warum nicht fortsetzen, sagte sich die Kirchgemeinde. Am Samstag vor dem ersten Adventswochenende (30. November) stellt die Gemeinde ein besinnliches Programm auf die Beine, um die vorweihnachtliche Zeit einzuläuten.

Ab 14 Uhr singt der Reinstädter Männergesangsverein in der Kirche, anschließend öffnet der zweite Mildaer Weihnachtsmarkt, wo die Besucher schöne Stunden gemeinsam genießen können, teilt Kirchenältester André Starke mit.

Zum Verkauf steht Selbstgemachtes: Holzwaren, Gestecke, Genähtes sowie Kulinarisches, darunter Süßigkeiten und Honig. Der Bläserkreis der Kirchgemeinde unterstützt zudem die musikalische Begleitung und bringt 16 und 17 Uhr Weihnachtschoräle vom Kirchturm zu Gehör. Für Glühwein und andere leibliche Genüsse sei gesorgt.

Und wer Lust hat, kann die Kirchgemeinde schon am Vortag, am Freitag, 29. November, beim Schmücken des Weihnachtsbaumes auf dem Dorfplatz unterstützen.