Initiative Innenstadt Jena fordert klarere Kommunikation wegen Inselplatz-Parkhaus

Das Parkhaus am Inselplatz in Jena soll laut Stadtverwaltung nun doch nicht gebaut werden. (Archivbild)

Jena. Die Initiative Innenstadt Jena e.V. ist überrascht über Pressemeldungen, wonach die Stadt kein Inselplatz-Parkhaus bauen wird.

Überrascht reagierte man beim Verein "Initiative Innenstadt Jena" über die Presse-Schlagzeilen, in denen die Stadtverwaltung mitteilte, es werde kein Parkhaus am Inselplatz gebaut.

Demnach erhielt man von Seiten der Stadtspitze auf explizite Nachfrage vom 21.06.2022 zum Stand der Bauvorhaben in der Innenstadt keine Information über das Vorhaben der Stadtverwaltung, geschweige denn über eine Vorlage, welche den Baustopp des Parkhauses am Inselplatz beinhaltet.

Bei der Jenaer Initiative ist man sich sicher, dass dies keine gute Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist. "Entscheidungen der Stadtväter, welche die Konsequenzen nicht in Gänze betrachten und die fehlende Transparenz darüber, lassen die einzelnen Entscheidungsträger im eigenen Schwarz-Weiß-Denken verharren", heißt es von Vereinsseite.

Man strebe deshalb auf eine klare Kommunikationsstrategie, wenn es darum geht Jena mit realistischen Ansätzen attraktiv für Handel und Gastronomie, unter Berücksichtigung der Umwelt und sozialer Aspekte neu zu gestalten, so die Citymanagerin Kati Cornelia Fischer-Haasis. Es brauche laut der Initiative alternative Parkmöglichkeiten und alternative Mobilitätslösungen, um die ausbleibenden Stellplätze auszugleichen.

Die Initiative Innenstadt erwartet Konzepte für ein durchdachtes Radwegenetz in der Stadt, Informationen zu Prüfungen für Parkplätze am Stadtrand, um ein vernünftiges Park & Ride-System zu schaffen. Hybride Lösungen wie bspw. E-Bus-Shuttle für ältere und körperlich eingeschränkte Menschen vom Parkplatz in die Innenstadt.

Die Planungen für eine verkehrsberuhigte Innenstadt müssen die Bedürfnisse von Anwohnern und auf das Auto angewiesene Menschen einbeziehen. Eine attraktive Innenstadt, die für alle gut erreichbar ist, rückt damit wieder ein Stück in die Ferne. Das lange angekündigte Parkhaus am Inselplatz war ein wesentlicher Beitrag zum verkehrsberuhigten Zentrum mit hoher Aufenthaltsqualität. Ein Zentrum, das zum Verweilen einlädt, in dem man sich zum Einkaufen und dem Besuch einer gastronomischen Einrichtung trifft.

Nur eine mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbare Innenstadt wird Menschen aus der Region anziehen, unsere Innenstadt beleben und somit attraktiv für alle Menschen sein.