Ins Gleis gefahren - Randalierer landet in Psychiatrie - Frau schmiert hungrigem Mann Brote

Polizei rückt wegen dunkel gekleideten Mann aus

Ein besorgter Autofahren informierte die Polizei in der Nacht zum Dienstag um 0.20 Uhr, dass auf der schmalen Straße zwischen Nennsdorf und Bucha eine dunkel gekleidete Person läuft, die er kaum gesehen hat. Eine Streifenwagenbesatzung traf den beschriebenen 19-Jährigen an, der angab, nach Schorba zu wollen. Sie stellten allerdings auch deutlichen Cannabisgeruch bei ihm fest. Eine kleine Menge hatte er noch dabei, was ihm eine Anzeige einbrachte.

Ins Gleis gefahren

Dienstagmorgen gegen 7 Uhr fuhr in Jena ein 22-Jähriger mit seinem Mazda auf der Rudolstädter Straße ins Gleisbett der Straßenbahn. Der Unfall passierte kurz vor dem Abzweig der Lobedaer Straße. Dorthin wollte der junge Mann abbiegen, tat das aber zu früh und fuhr in das Gleis. Der Pkw wurde beschädigt.

Parkverbots-Schilder gestohlen

Der Diebstahl von Schildern für Parkverbotsflächen wurde Dienstag früh aus der Jenaer Loderstraße bekannt. Die Schilder dienen dazu, bei Umzügen Flächen für die Umzugswagen frei zu halten. Sie standen dort seit dem 27. November und waren heute Morgen weg.

Großer Polizei- und Rettungseinsatz am Dienstag in Jena

Randalierer in Eisenberg landet in Psychiatrie

Montagabend gegen 20 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein Mann mehrere Mülltonnen auf die Straße geworfen hätte. Die Beamten trafen den ihnen bekannten 34-Jährigen in Eisenberg am Rossplatz an. Noch im Beisein der Beamten wollte der Mann mit einem Gullydeckel eine Scheibe einwerfen, was die Polizisten verhindern konnten. Der unter psychischen Problemen leidende Mann wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen und einem Arzt vorgestellt. Außerdem läuft eine Anzeige gegen ihn wegen Sachbeschädigung. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,54 Promille. In der Nacht wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

E-Bike gestohlen

In Hermsdorf, am Grünstädter Platz, wurde aus einem verschlossenen Keller ein E-Bike entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von 1200 Euro. Der Besitzer war gerade erst das Haus eingezogen und hatte das E-Bike im Keller untergebracht. Der Dieb hat er mit einem Bolzenschneider das Schloss der Kellerbox geöffnet.

Mann durchsucht Schränke nach Essen: Frau schmiert ihm Brote

Auch ein 47-Jähriger, mit dem die Polizei nahezu täglich zu tun hat, beschäftigte die Beamten am Montagabend wieder. Er schlich in der Gartenstraße in Eisenberg herum und durchsuchte Schränke, die auf Terrassen stehen nach Essbarem. Außerdem klingelte er bei einer Familie und wollte etwas zu essen. Die Frau hatte Mitleid und schmierte ihm noch Brote. Gefunden wurde er danach durch die Polizei allerdings nicht mehr.

Doppelter Wildunfall

Am Montagabend gegen 21.15 Uhr kollidieren gleich zwei Autos mit einem Wildschwein, dass die Straße überquerte. Der Unfall ereignete sich zwischen der Autobahnanschlussstelle Eisenberg und dem Ortseingang von Eisenberg. Die beiden PKWs fuhren im Gegenverkehr. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

