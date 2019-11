Interessantes und Merkwürdiges aus der Steudnitzer Geschichte

Ein großes Mühlrad an der Fassade des ersten Hauses an der Bachstraße von Dorndorf-Steudnitz gibt den unmissverständlichen Hinweis darauf, dass hier früher ein Müller seinem Handwerk nachging. Und das wahrscheinlich schon vor 400 Jahren. Denn das Flurbuch der Gemeinde aus dem Jahr 1622 weist nicht nur an diesem Standort eine Mühle aus, sondern noch zwei weitere, nur wenige hundert Meter entfernt – die Unter- und die Mittelmühle.

Alle drei Mühlen wurden Jahrhunderte lang von den Wassern des Tautenburger Baches und des Hinterbaches, die ihre Quelle auf den Höhen des Tautenburger Forstes haben. Am längsten war die Obermühle in Betrieb, Otto Venth war deren letzter Besitzer und Betreiber. Erst 1962 stellte er den Mühlenbetrieb ein.

So mancher ältere Steudnitzer hat sicher noch an Venths Teich gespielt, der früher den Platz zwischen Obermühle und Kirche zierte. Wie idyllisch es hier einmal ausgesehen hat, das hat der Maler Hans Fischer in einem Gemälde festgehalten. Eine Kopie davon ist auf der großen Informationstafel zu sehen, die seit Kurzem auf dem Kirchplatz, gleich neben dem Wartehäuschen an der Bushaltestelle steht.

Historischer Blick auf die Obermühle in Dorndorf-Steudnitz. Das Bild hat Hans Fischer gemalt, eine Kopie befindet sich auf der Infotafel, die neuerdings auf dem Platz zwischen Mühle und Kirche steht. Foto: Helmut grubert

Historische Fotos, Karten und viele interessante Details aus der Geschichte des kleinen Dorfes Steudnitz sind hier zu finden. Merkwürdiges und Merkenswertes zur Geschichte der Mühlen, aber auch zur Historie der Kirche und anderer wichtiger Gebäude und Unternehmen aus der unmittelbaren Nachbarschaft sind hier aufgeschrieben und festgehalten.

„Unser Steudnitz im Wechsel der Zeiten“ steht oben auf der ein mal zwei Meter großen Tafel. Darunter geben vier Kapitel Auskunft über die Kirche, die Mühlen, das Kalkwerk und das Kriegerdenkmal.

Berichtet wird hier also von den Anfängen der Siedlung Steudnitz, die schon 1173 in einer Urkunde erwähnt und deren wehrhafte Kirche um 1200 erbaut wurde, bis zur Industriealisierung, die 1896 ihren Anfang nahm. Damals hatte der Berliner Unternehmer Max Frenzel erste erfolgreiche Verbrennungsversuche mit dem Kalkstein gemacht, der am Riebitz Berg und Pfarrberg bei Steudnitz abgebaut wurde.

1897 schlug die Gründungsstunde des Frenzelschen Kalkwerkes Steudnitz. Dass die Ansiedlung eines solchen Betriebes nicht nur Vorteile in Form von Arbeitsstellen für die Dorfbewohner bringt, ist auch auf der Tafel nachzulesen: Das Portlandzement- und Kalkwerk lieferte 1910/11 kostenlose Zement und Kalk für den Bau einer neuen Schule in Steudnitz.

„Wir wollen, dass die Geschichte der Gemeinde nicht in Vergessenheit gerät, dass Einheimische, aber auch Gäste sich ein Bild über das Leben früher in Steudnitz machen können“, sagt Helmut Grubert. Mit möglichst viel Wissen über die Vergangenheit, davon ist der passionierte Hobbyhistoriker überzeugt, entwickeln sich Heimatgefühl und -Verbundenheit.

Die Idee, das mit aussagekräftigen Info-Tafeln an verschiedenen Orten in der Gemeinde zu tun, habe Michael Richter gehabt, bekennt Grubert. Der Chef von Richter-Leuchten hatte vor gut einem Jahr die erste Tafel an der historischen Badeanstalt an der Saale in Steudnitz aufgestellt. „Die Resonanz der Leute war so gut, so dass wir die Idee weiterführen wollten“, sagt Grubert.

Michael Richter konnte auch für das zweite Exemplar als Partner und Sponsor gewonnen werden. Mit Klaus Enkelmann war der Foto-Spezialist an Gruberts Seite, mit dessen Hilfe die Tafeln gut bebildert werden konnten.

Die drei Männer haben schon neue Plätze im Blick, deren interessante Geschichte nicht im Verborgenen bleiben soll. Jedes Jahr könnte man eine neue Tafel installieren und so ein grünes Band der Geschichte durch den Ort ziehen“, sagt Richter. „Allerdings brauchen wir dafür noch Sponsoren, denn billig ist mit etwa 1000 Euro so etwas nicht“, räumt er ein.