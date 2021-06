Beim "Tag der Architektur 2021" konnte in Jena das Bürogebäude der Intershop AG besichtigt werden. Von der großen Terrasse des Intershop-Gebäudes kann der Betrachter zahlreiche Türme in der Stadtsilhouette ausmachen. Architekt Matthias Waldhelm führte lenkt hier den Blick auf den Hochpunkt, den der Baukörper selbst beisteuert.

Intershop-Neubau in Jena: „Nein, ich wohne hier nicht!“

Jena. Beim Tag der Architektur in Jena stieß die gute Stube von Intershop auf besonderes Interesse

Der „Tag der Architektur“ hat am Wochenende Hunderten Jenaern zu informativen Wochenendausflügen verholfen. Acht zumeist sehr große Häuser waren zu besichtigten. Den größten Andrang gab es am Steinweg 10, wo das Geschäftsgebäude der Intershop AG geöffnet war.

„Wohnen Sie hier?“ Diese Frage stellte eine Besucherin gleich beim Betreten der 5. Etage zu einem Mitarbeiter des Unternehmens, denn alles sah so wohnlich aus. Intershop nutzt die Etage als „Kommunikationsebene“. Es gibt Sitzlandschaften, eine große Terrasse, viele Bildschirme und eine bessere Kaffeemaschine als in den anderen Etagen. Wer will, kann den Sportraum mit Tischtennisplatte und Gymnastikbällen nutzen.

„Nein, ich wohne hier nicht“, sagte Intershoper Olaf Beer. Der Ort sei vor allem wichtig, um miteinander ins Gespräch zu kommen, das erweise sich gerade bei der Rückkehr aus dem Homeoffice als sehr praktisch. Die eigentlichen Arbeitsplätze sind deutlich ruhiger. Hier – wie in vielen Unternehmen -- macht das „Office“ gerade einen Wandel durch.

20 schöne Stufen pro Etage

Bei Intershop können die Arbeitsplätze sowohl als feste Arbeitsplätze, als auch als Gemeinschaftsarbeitsplätze genutzt werden. Beim Umzug vom Turm („Neue Mitte“) an den Steinweg wurde die genutzte Bürofläche etwa halbiert. Architekt Matthias Waldhelm kam auf harte Fakten zu sprechen: Das Gebäude ist als Stahlbetonskelettbau ausgeführt. Dabei sind die Wände der Tiefgarage im Bohrpfahlverfahren erstellt. Der Vorteil dieser Konstruktion besteht darin, dass keine Anker auf die benachbarten Grundstücke gebracht werden mussten. Er sprach auch davon, dass Architekten heute einen höchst analytischen Job haben. Es gebe so viele Parameter, die eine Planung bestimmen, dass selbst bei Wettbewerben mit mehreren Architekten hinterher sehr ähnliche Entwürfe entstehen. Unterschiede betreffen dann oft nur noch die Fassade und Details.

Wohlfühlzone oder Begegnungsetage? Die 5. Etage ist vermutlich beides. Foto: Thomas Beier

Dass der Gebäudekomplex an der Ecke zum Eisenbahndamm einen Hochpunkt mit etwa 25 Metern bekam, ist dem Ziel geschuldet, den Bau am Steinweg eben nicht wie eine Flunder dem Straßenverlauf folgen zu lassen. Wer übrigens denkt, die Glasflächen sind allesamt quadratisch, der irrt. Der Architekt musste hier ein wenig vermitteln zwischen den Etagen.

Der Tag der Architektur hatte auch eine sportliche Komponente. Wegen der coronabedingt begrenzten Reisemöglichkeiten in den Aufzügen, lernten alle Besucher die beiden Treppenhäuser des nach Hochhausrichtlinie gebauten Komplexes kennen. Die etwa 20 Stufen pro Etagen waren auch schön.