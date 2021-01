Inzidenzwert in Jena unter 200 gesunken

In Jena sinkt der Inzidenzwert am Montag, 18. Januar, unter 200 (Symbolbild).

Der kritische Inzidenzwert 200 für die gemeldete Corona-Infizierten-Zahl innerhalb einer Woche auf 100000 Einwohner ist in Jena den zweiten in Folge unterschritten worden. Er lag am Montag, 18. Januar, bis 24 Uhr bei 193. Dem Fachdienst Gesundheit sind am Montag, 18. Januar, bis 24 Uhr 18 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet worden. 82 Personen sind genesen. Rathaus-Sprecher Kristian Philler teilte mit, dass Testungen in sozialen Einrichtungen keine Nachfolgefälle ergeben hätten.