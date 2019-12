Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jauchzet, Frohlocket: Weihnachtsoratorium in Kahla

„Jauchzet, frohlocket“ singt dabei die heimische Johann-Walter-Kantorei, die seit Wochen geprobt hat. Die Sänger freuen sich zudem über Unterstützung aus der Region, die sich zum wiederholten Male auf den Weg nach Kahla machen.

Als Solisten sind zu hören Claudia Zohm aus Weimar (Sopran), Lena-Carina Bendzulla aus Leipzig (Alt – sie springt kurzfristig ein für die erkrankte Almut Elsässer aus Jena), Thomas Fröb aus Leipzig (Tenor) und Kammsersänger Roland Hartmann aus Rudolstadt (Bass). Zudem unterstützt das Reußische Kammerorchester Gera das weihnachtliche Konzert musikalisch. Die Leitung hat Kantorin Ina Köllner inne.

Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, Stadtkirche „St. Margarethen“ zu Kahla. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßig 11 Euro. Drei Euro günstigere Karten sind im Pfarrbüro in der Rudolf-Breitscheid-Straße 1 in Kahla und in der Volksbank am Markt zu erhalten.