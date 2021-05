Jena: Alle Vögel sind nicht mehr da

Sogar der farbenprächtige Gimpel, früher ein ständiger Gast an Futterplätzen, ist selten geworden. In der Oberaue fehlte er in den vergangenen Wintern.

Jena. Ornithologen stellen in der Oberaue einen Rückgang um ein Drittel. Wunsch nach Umdenken bei Baum- und Grünpflege.

In der Oberaue gibt es fast ein Drittel weniger Vögel als vor zehn Jahren. Zu diesem Ergebnis kommen Ornithologen, die am Vogelschutzgehölz nahe dem Seidelparkplatz immer an derselben Stelle Vögel zählen und beobachten. Siegfried Klaus und Arnulf Christner berichteten jetzt über ihre Analyse. Die beiden promovierten Biologen gehören dem Verein Thüringer Ornithologen an und nutzten für ihre Zählungen an einer Futterstelle ein Tarnzelt, in dem sie teils über Stunden ausharren. Kai Pfannschmidt und Jochen Wiesner halfen bei der statistischen Sicherung der Befunde.

Saaleaue gehört zu den wertvollsten Lebensräumen in Jena

„Noch nie haben wir im Winterhalbjahr so wenig Vögel erlebt wie im letzten Winter, sowohl an Futterplätzen in den Hausgärten als auch in freier Natur. Dabei gab es kalte Tage und mehr Schnee als in den vergangenen Wintern, so dass auch Zuzügler aus dem Norden erwartet werden konnten“, sagt Siegfried Klaus. Auch das Vogelkonzert in diesem Frühjahr habe deutlich abgenommen – ein Warnsignal.

Die Trends der Vogelbestandsänderungen wurden mit den bundesweiten Trends verglichen. „Bei Mittel,- Grau- und Kleinspecht, Zaunkönig und einigen Finkenarten waren die Rückgänge gravierend“, sagt Siegfried Klaus. Nur sieben Arten nahmen zu: Heckenbraunelle, Wald- und Gartenbaumläufer stärker, in geringem Maß Schwanzmeise, Rotkehlchen, Kernbeißer und Birkenzeisig. Dagegen nahmen 23 Arten der Oberaue ab.

Fazit der beiden Ornithologen ist: Der Mehrzahl der betrachteten Vogelarten in Jena geht es deutlich schlechter als es dem Durchschnitt in Deutschland entspricht. Dessen ungeachtet sei der Lebensraum in der Saaleaue einer der wertvollsten in ganz Jena.

Eine kausale Klärung der Rückgangsursachen in der Oberaue könne im Rahmen des ehrenamtlichen Monitorings nicht geleistet werden. Als mögliche Rückgangsursachen nennen die beiden Vogelexperten: Verlust an Altbäumen und Sträuchern, etwa durch überzogene Maßnahmen der Parkunterhaltung und Verkehrssicherung, Insektenmangel als Langzeitproblem der Landnutzungsänderungen und verstärkt durch unangepasste Mahd- und Beweidungsregime in den umgebenden Hanglagen der Muschelkalkberge im Herbst, die Überwinterungsstadien wirbelloser Tiere gefährden und den Strukturreichtum der Halbtrockenrasen verringern.

Eine weitere Schlussfolgerung liegt für die Vogelfreunde auf der Hand: In der Klimakrise müsse jede Beseitigung von Jungbäumen und natürlich aufwachsender Gebüschzonen – auch auf Flächen des Naturschutzgroßprojekts „Orchideenregion Jena“ – auf den Prüfstand.

Die Stadt Jena hat im vergangenen Jahr einen Maßnahmenkatalog zur insektenfreundlichen Bewirtschaftung des Stadtgrüns aufgelegt. Darin geht es um angepasste Mahdtechnik und Schnitthöhe sowie die Reduzierung der Mahdhäufigkeit, außerdem das ganzjährige Stehenlassen von Teilflächen oder die Pflege von Stadtwiesen mit besonderen Insektenvorkommen. Verbindlich ist dies für die Stadt selbst und deren Eigenbetriebe wie den Kommunalservice.

Die Ornithologen begrüßen dies ausdrücklich. Geändert habe sich aber bisher zu wenig. Ein Umdenken und Korrekturen im Handeln seien dringend geboten. Der nachhaltigste und beste Weg der Reduzierung von Aufwuchs ist der direkte durch geeignete Weidetiere.