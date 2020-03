Jena: Auch in der Krise fließen Wasser und Strom

So viel steht fest: Strom, Gas und Wasser werden in Jena weiter aus den Leitungen kommen! Die Stadtwerke haben ihre Betriebsabläufe angepasst. „Versorgungssicherheit“ heißt das Stichwort. Wie das in der Praxis aussieht, erläutert Stefan Dreising, der Sprecher der Stadtwerke Jena der Redaktion.

Erprobte und mehrfach abgesicherte Strukturen

„Die Stadtwerke Jena arbeiten weiter, 24 Stunden an jedem Tag. Natürlich gibt es bei uns Strukturen und Pläne für solche Situationen“, sagt Deising. Als Unternehmen der sogenannten kritischen Infrastruktur würden solche Pläne auch regelmäßig aktualisiert. Das sei nicht nur ein Gebot der aktuellen Situation, sondern Gegenstand langfristiger Planungen. „Wir haben erprobte und mehrfach abgesicherte Strukturen: Jena kann sich auf uns verlassen.“

Die Leitstelle der Stadtwerke Jena Netze ist das Herzstück der sicheren Versorgung. Sie ist zuständig für das gesamte Netzgebiet der Stadtwerke Jena Netze sowie das komplette Versorgungsgebiet des Zweckverbandes Jenawasser. Sie ist voll handlungsfähig und rund um die Uhr besetzt.

„Um dies sicherzustellen, gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen“, erläutert Stadtwerkerin Sandra Werner. Die Leitstellenarbeit wurde auf zwei räumlich getrennte Teams an zwei Standorten aufgeteilt. Die insgesamt zwölf Kollegen wechseln sich in Schichten nur innerhalb ihres jeweiligen Standortes ab, um eine mögliche Krankheitsverbreitung zwischen den Teams zu verhindern. Pro Schicht und Standort ist jeweils nur ein Kollege im Dienst.

Auch Mitarbeiter der Stadtwerkearbeiten im Homeoffice

Weitere Kollegen der Stadtwerke, die mobil arbeiten können, nutzen das Homeoffice. In den technischen Bereichen gibt es Mehrfachbesetzungen, also Teams, die in Bereitschaft sind und von den anderen Teams getrennt sind. So werden ebenfalls Infektionsmöglichkeiten reduziert.

Weil derzeit ein absolutes Zutrittsverbot für die Leitstelle gilt, konnte die Presse am Montag dort keine Fotos machen. Aber auch für diesen wirklich unwahrscheinlichen Fall hatten die Stadtwerke vorgesorgt: In einem früheren Foto-Shooting aus einem anderen Anlass wurde Kollege Mario Fäßler perfekt ins Licht gesetzt und so gibt es jetzt ein Foto. Mario Fäßler war auch am Dienstag in der Frühschicht.