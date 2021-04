Jena bietet bald mehr innere Ruhe für schwer belastete Familien

Jena. Richtfest am neuen Ronald McDonald Hauses in Jena-Lobeda. Für einige Bereiche werden noch Paten gesucht

„Wir bitten für dieses Haus: Schütze alle, die gehen ein und aus!“ Mit diesem Richtfestspruchspruch wurde der Bau des neuen Ronald McDonald Hauses in Jena-Lobeda geweiht. Richtfest wird traditionell dann gefeiert, wenn Rohbau und Dachstuhl eines Gebäudes stehen. Mit dem Neubau des Ronald McDonald Hauses, der im Winter 2021 eröffnet werden soll, können jährlich rund 250 Familien nahe bei ihren schwer kranken Kindern sein, die im benachbarten Universitätsklinikum Jena behandelt werden.

Auf der Baustelle „Am Klinikum 8“ hat sich die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung als Bauherrin nun bei Bauarbeitern und Baufirma bedankt. Adrian Köstler, Vorstand der McDonald’s Kinderhilfe: „Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Baubeteiligten bedanken. Vielen Dank allen Handwerkern und Helfern, die diesen Bau in die Tat umsetzen. Dank ihrer aller Arbeit können wir hier bald 250 Familien pro Jahr ein Zuhause auf Zeit, Geborgenheit und viel Kraft für die schwierige Situation geben.“

Nach dem Richtspruch für das künftige Elternhaus wurde der Richtkranz in die Höhe gezogen und das weitere Gelingen des Neubauprojekts beschworen. Die elf Apartments und Gemeinschaftsräume im neuen Haus werden schon sehnlichst erwartet. Das bisherige Elternhaus am Forstweg wurde vor 29 Jahren eröffnet. Inzwischen war es zu weit vom Klinikgelände Lobeda entfernt. Familien, die derzeit im Haus wohnen, pendeln täglich mit Taxi oder Bahn ans andere Ende der Stadt, um bei ihren Kindern am Krankenbett zu sein. „Die Nähe für die Familien ist enorm wichtig“, betont Hausleiterin Steffi Uecker. „Es beruhigt zu wissen, jederzeit in wenigen Gehminuten beim Kind sein zu können, auch nachts. Mit dem neuen Haus können wir wieder allen Familien diese innere Ruhe schenken.“

Für einige Apartments und Gemeinschaftsräume werden noch Paten gesucht, die das Haus finanziell unterstützen möchten.