Jena: Das lange Warten auf den Uni-Abschluss

Evgenia Anders studierte Politikwissenschaft im Master an der Universität Jena.

Jena Eine Jenaer Studentin durchlebte eine zeitraubende Odyssee, bis sie ihren Masterabschluss in den Händen hielt.

Evgenia Anders hatte einen Plan. Sie wollte nach vier Semestern ihr Politikwissenschafts-Studium an der Universität Jena abschließen und auf Stellensuche gehen. Aber der Weg zum Master-Zeugnis verlief für sie alles andere als regulär, am Ende musste sie sogar mit einem Anwalt drohen.

Studentin Anders spricht von zwei "schweren Regelverstößen", wegen denen sie zwei Semester länger eingeschrieben bleiben musste. Ein erster Verstoß hing mit einer Hausarbeit zusammen. Über ein Jahr wartete sie auf die Benotung, die notwendig sei, um überhaupt die Masterarbeit anzumelden. Der größere Ärger kam mit der Abschlussarbeit.

Ende April 2020 übergab sie ihre Masterarbeit an das Akademische Studien- und Prüfungsamt (Aspa) der Universität. Dann begann das große Warten. Eigentlich, so steht es in der Prüfungsordnung, besitzen beide Gutachter für die Bewertung sechs Wochen Zeit.

Nach sieben Wochen wurde Evgenia Anders unruhig und schrieb an das Prüfungsamt mit der Bitte, nachzuhaken. Ja, das werde man tun, erhielt sie als Antwort. Es passierte aber nichts, selbst nach weiteren Nachfragen. Mitte August, also fast vier Monate später, schrieb die Studentin an das Sekretariat ihres Erstgutachters, doch auch dort erhielt sie keine Antwort.

Ergebnis von Zweitgutachter nicht mitgeteilt

Die Korrespondenzen mit dem Professor und dem Prüfungsamt hat sie akribisch gesichert, an einen Anwalt gegeben und Ende August mit rechtlichen Schritten gedroht. Erst dann kam Bewegung in die Angelegenheit. „Ich habe wirklich versucht, es friedlich zu klären“, sagt Evgenia Anders. Aber die Zeit drängte, denn nur mit einem Zeugnis kann sie sich auch auf Stellen bewerben.

Was am Ende herauskam: Ihr Erstprüfer reichte nach vier Monaten sein Gutachten ein. Ihr Zweitgutachter hatte bereits fristgerecht die Benotung abgeliefert, „das Ergebnis wurde der Studentin jedoch offenbar nicht gleich mitgeteilt, da man wohl auf das Erstgutachten gewartet hat“, bestätigt Unisprecherin Katja Bär auf Nachfrage.

Verzögert wurde der Prozess, weil ein zusätzlicher Drittgutachter notwendig wurde, da der zweite Prüfer die Masterarbeit mit 5,0 bewertete, also nicht bestanden. Dem schloss sich der Drittprüfer nicht an, die Abschlussnote wurde schließlich aus den beiden besten Gutachten zusammengesetzt.

Universität: Fristüberschreitungen sind Ausnahme

„Die Universität bedauert sowohl die Verzögerung als auch den Umstand, dass der Studentin keine Zwischeninformation zuging. Beide Aspekte waren Gegenstand eines dienstlichen Gesprächs zwischen dem Präsidium und dem Erstprüfer“, sagt die Unisprecherin. Fristüberschreitungen seien aber eine Ausnahme und könnten bei wiederholtem Fehlverhalten disziplinarische Folgen haben.

Prinzipiell sollten sich Studenten bei solchen Problemen zuerst an ihren Professor wenden, sagt sie Unisprecherin. Aber da war die Hausarbeit, auf deren Bewertung die Studentin monatelang wartete. Sie lag bei jenem Professor, der auch der Erstprüfer der Masterarbeit ist. Die Nachfragen hätten nichts gebracht, sagt Anders.

Die Studentin ist enttäuscht, bislang keine persönliche Entschuldigung erhalten zu haben. Hinter ihr liege eine "psychisch schwierige Zeit". Gegen die Benotung ihrer Masterarbeit legte sie Widerspruch ein. Ihr Zeugnis hielt sie nun im Dezember 2020 in den Händen, zwei Semester später, als es die Regelstudienzeit glauben lässt.

Freude kam dabei nicht auf: „Das Datum ist falsch“, sagt sie. Mai 2020 steht darauf vermerkt. „Das kann ich nicht nutzen“, denn damit entsteht eine Lücke in ihrem Lebenslauf. Also legte sie auch hier Widerspruch ein. Seitdem wartet sie wieder auf eine Antwort der Universität.