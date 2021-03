Zum Start landet der Teilnehmer auf einem pixeligen Jenaer Marktplatz. Deutlich zu sehen, der Bismarck-Brunnen. Und auch der Hanfried war eingepflegt worden. Zum Auftakt musste man dann ins Rathaus gehen: Der Avatar musste mit den Pfeiltasten gesteuert werden. Später konnte man sich in diversen Konferenzräumen über die Teilprojekte informieren.

Kleine Avatare huschen über den Jenaer Marktplatz und eine verpixelte 8-Bit-Optik erinnert an Videospiele aus den 1980ern Jahren: Ein ungewöhnliches Format nutzte die Stadt Jena am Montag, um den Startschuss für die „Smart City Jena“ zu zelebrieren. Angesichts der Plattform „gather.town“ rückten die Inhalte fast in den Hintergrund.