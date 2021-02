Jena: Eine Zufahrt zur Eichplatz-Tiefgarage reicht

Über die Übergang zwischen altem und neuem Kirchplatz wird noch zu reden sein. In ihrer Sitzung erkannten die Ausschussmitglieder dies am weißen Balken.

Jena. Freiflächen am neuen Eichplatz: Jenas Stadtrat soll über die Vorplanungen beschließen. Knackpunkt sind Fahrwege, Bäume und Versiegelung.

Es kommt wieder Stimmung in die Bude: Nach dem sehr harmonischen Verkauf des ersten Baufeldes am Eichplatz lösen die Freiflächen-Planungen nun Debatten aus. Die Stadtverwaltung will die Vorplanung für die Freifläche schon jetzt festzurren, um Klarheit bei demnächst zu verlegenden Erdleitungen zu haben. Doch die Vorentwürfe gefallen nicht allen.