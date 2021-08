Jena-Erlangen: Städtepartner besuchen einander

Jena. Am 3. Oktober reisen Jenaer nach Erlangen

Wechselseitige Besuche der Partnerstädte Jena und Erlangen sind seit vielen Jahren Tradition. Jeweils am 3. Oktober sind entweder die Erlanger in Jena zu Gast oder anders herum.

Dieses Jahr am 3. Oktober werden wieder Jenaer Bürgerinnen und Bürger in Erlangen empfangen. Ein Programm ist in Vorbereitung. Durch die Corona-Beschränkungen können leider weniger Bus-Plätze als gewohnt angeboten werden. Deshalb möchten sich die Organisatoren einen Überblick verschaffen, wer Interesse an der Fahrt nach Erlangen hat. Die Karten werden dann ab Anfang September erhältlich sein und 20 Euro kosten.

Meldungen bitte an den Büroleiter des Oberbürgermeisters Matthias Bettenhäuser via Mail an matthias.bettenhaeuser@jena.de oder telefonisch: 03641/2005