Jena: Feiern mit und ohne Einschränkung

Jena. Heute ist der Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung: Der Jenaer Verein „AndersGleich“ veranstaltet am 18. Mai eine inclusive Onlineparty.

Natürlich wollen auch junge Menschen mit Einschränkungen feiern, aber für psychisch Erkrankte, für junge Menschen mit Down-Syndrom, für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind oder geistige Einschränkungen haben, ist die Gestaltung der Freizeit ein schwieriges Thema. Heute ist der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Wir sprachen aus diesem Anlass mit Mitgliedern des Jenaer Vereins „AndersGleich“.

Seit dem Jahr 2016 gibt es „AndersGleich“. Mittlerweile neun ehrenamtliche Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Einschränkungen neue Möglichkeiten im Freizeitbereich zu eröffnen. Der Verein will Inklusion in Freizeit, Bildung und Alltag vorantreiben. Viele der Mitglieder sind vom Fach, Pädagogen und Psychologen gehören zum Team.

Die Barrieren im Kopf überwinden

Steffen Landeck ist Gründungsmitglied und im Vorstand des Vereins. Der Sozialpädagoge und Musiktherapeut weiß, es sind nicht nur die räumlichen Barrieren wie fehlende Rollstuhlrampen oder Fahrstühle, die zum Ausschluss von Menschen mit Einschränkungen führen. „Es sind die Barrieren im Kopf“ sagt er. Man müsse sich frei machen von Leistungsansprüchen und Erwartungen, die nicht nur in der Gesellschaft, sondern häufig auch innerhalb der Familie verankert seien, sagt Andreas Lichtner, Sozialpädagoge und Vereinsmitglied. Auch ein mehrfach behindertes Kind könnte beispielsweise Freude an Musik haben und selbst Musik machen.

Als Musiktherapeut hat Steffen Landeck gemeinsam mit seinen Mitstreitern beispielsweise die „Musikbaustelle“ ins Leben gerufen – ein inklusives Ferienfreizeitangebot. Jugendliche mit Trisomie 21, Kinder, die im Rollstuhl sitzen und sich nicht sprachlich artikulieren können, Kinder mit Autismus, aber eben auch Kinder und Jugendliche ohne jede körperliche oder geistige Einschränkung haben bereits an der Musikbaustelle teilgenommen.

Jetzt steigt die Party

Dabei arbeite der Verein „AndersGleich“ mit vielen verschiedenen Einrichtungen der Stadt zusammen. Das Jugendzentrum Hugo in Winzerla, das Polaris in Jena-Nord oder das Jugendzentrum Treffpunkt gehören dazu. Zukünftig soll das Netzwerk aus Vereinen und Institutionen wachsen, sagt Steffen Landeck. Es sei eine Netzwerkoffensive geplant, die alle Akteure verknüpfen soll, die sich in Jena mit Inklusion beschäftigen: Elternvereine, Selbsthilfevereine und Einrichtungen wie beispielsweise das Saalebetreuungswerk. Doch zunächst soll eine Party steigen.

Bereits vor der Pandemie hat der Verein „AndersGleich“ das Angebot „Party People inclusiv“ gemacht. „Wir sind beispielsweise auf den Weihnachtsmarkt gegangen, auf den Rummel, haben ein Live-Konzert im Café Wagner besucht und waren auf der Bowlingbahn“, sagt Steffen Landeck. „Wir sind als Ansprechpartner dabei und als Unterstützer, die Jugendlichen können einfach einen gemeinsamen Abend miteinander verbringen, egal ob sie im Rollstuhl sitzen, seelische Einschränkungen haben oder gar keine.“

Konzert-Live-Stream und DJ

Die Pandemie hat der Arbeit des Vereins einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Damit die Kinder und Jugendlichen nicht gänzlich zu Hause isoliert sind, haben wir den Hotspot Laptop eingerichtet. Ein Onlinetreffen, dass uns regelmäßig miteinander verbindet.“ Jetzt soll es die „Party People Inclusive – Onlineparty“ geben. Dafür haben sich die Vereinsmitglieder einiges einfallen lassen.

Eine Illustration der Jenaer Künstlerin „Lanna the Great“, die live Illustrationen nach Zuruf aus dem Publikum fertigt. Das Werk zeigt die inclusive Band „Handicap“. „Lanna the Great“ wird auch bei der Onlineparty zu erleben sein. Foto: AndersGleich e.V.

Am 18. Mai, ab 18 Uhr soll gemeinsam gefeiert werden. Über einen Link, der Interessierten nach Anmeldung zugeschickt wird, kann man sich mit Laptop, Handy oder Tablet einfach einwählen. Die Band „HandyCap“, die aus Menschen mit und ohne Einschränkungen besteht, wird im Hugo spielen und von mehreren Kameras gefilmt, im Jugendzentrum Polaris wird Martin Lissner die Moderation des Abends übernehmen, außerdem ist geplant, dass hier die Tanzgruppe „Cucumbers“ auftritt, auch ihre Performance soll übertragen werden. Im Jugendzentrum Treffpunkt wird DJ Andreas Lichtner alias „Hr.Lich“ auflegen. Besonders spannend kann auch die Performance der interaktiven Malerin „Lanna the Great“ werden, die ihre Werke nach Publikumszurufen anfertigt. Auch eine Liverap-Performance der Künstler „Hemme and smellls like Rap support“ ist geplant.

Involviert ist auch die Freie Bühne Jena, die ihre Onlineperformance „Unerhört!“ zeigen wird. „Über Chat, Mikro und Kamera können alle Teilnehmer das Gesehene kommentieren und miteinander in Kontakt treten. „Alle, die Lust auf unser Onlineparty-Experiment haben, können kostenlos teilnehmen“, sagt Steffen Landeck.

Inklusive Onlineparty: Dienstag, 18. Mai, ab 18 Uhr: Wer Fragen hat oder Karten reservieren will, kann sich an info@andersgleich.de wenden. Die Onlineparty ist auf 100 Personen begrenzt.