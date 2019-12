Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena fragt Kulturvorlieben der Bürger ab

Bürger sind derzeit bei der Fortschreibung der Jenaer Kulturkonzeption gefragt. Grundlage dafür sei ein Prozess, den der Kulturausschuss der Stadt im Sommer begonnen hatte, teilt Jenakultur mit. Am Ende soll das existierende Kulturkonzept für den Zeitraum 2021-2024 fortgeschrieben werden.

„Ziel ist es, das Kulturangebot künftig noch besser an den Bedürfnissen der Jenaer Bürgerinnen und Bürger auszurichten und gleichzeitig im Umfeld der Verhandlungen für die Zuschussvereinbarung von Jenakultur für den gleichen Zeitraum wichtige Erkenntnisse in Bezug auf sinnvolle Prioritätensetzungen und Entwicklungspotenziale zu gewinnen“, heißt es in der Mitteilung. Dafür brauche die Stadt Jena viele Perspektiven und Impulse der Bürger. „Jeder Fragebogen mehr, der zurückgesendet wird, bedeutet ein Mehr an Aussagekraft der Umfrage“, sagt der Vorsitzende des Kulturausschusses, Jörg Vogel,

So erhielten zuletzt 10.000 zufällig ausgewählte Personen einen Fragebogen, den sie bis zum 6. Januar 2020 beantworten können. Darin wird nach Gepflogenheiten, zum Beispiel die Häufigkeit des Besuchs in Kultureinrichtungen, sowie nach speziellen Vorlieben und nach einzelnen Lieblingsorten gefragt. Auch die Defizite im Kulturangebot der Stadt können von den Bürgern angegeben werden. Im Februar 2020 ist geplant, die Ergebnisse in einer Bürger-Kulturwerkstatt vorzustellen.

Weitere Infos und ein Online-Fragebogen sind zu finden auf www.kulturkonzept-jena.de