Maßnahmen graben Jenaer Einzelhändlern das Wasser ab

Einige Jenaer kamen am Sonnabend ihrer „patriotischen Aufgabe“ nach. Zumindest wenn es nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht. Er erhebt das Einkaufen in den Innenstädten zu einem national wichtigen Akt. Denn die Corona-Krise lässt die Umsätze schrumpfen, das ist auch in Jena zu spüren. Ein Rundgang durch die vorweihnachtliche Innenstadt, in der vieles anders ist als früher, besonders in den Kassen einige Händler. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Den Einzelhändlern sind die Hände gebunden“, sagt Citymanager Hannes Wolf von der Initiative Innenstadt. Der stationäre Handel befinde sich schon seit Jahren in der Krise. Nun aber würden die Pandemie-Maßnahmen vielen das Wasser abgraben – und das gerade in der so wichtigen Vorweihnachtszeit. Der Weihnachtsmarkt fehlt, der Glühwein-Ausschank ist verboten und die Maskenpflicht stört. „Es zeichnet sich nicht ab, dass die Menschen in Weihnachtsshopping-Laune kommen“, sagt Wolf. 50- bis 60-prozentige Umsatzrückgänge seien zu befürchten.

Schlechtes Geschäft mit Mode, gutes mit Büchern

Besonders betroffen seien Modegeschäfte, in denen es das ganze Jahr schon schlecht lief. Tatsächlich ist am Samstagvormittag in vielen kleinen Jenaer Boutiquen ruhig, „leider“, sagt eine Verkäuferin. Ein Modegeschäft in der Goethe-Galerie musste zuletzt schließen, nach eigenen Angaben wegen drastischer Umsatzrückgänge seit Pandemie-Beginn. Citymanager Wolf schätzt, dass weitere folgen. „Wenn die Ersparnisse und Ressourcen aufgebraucht sind, auch die Altersvorsorge, ist das Geschäft zu“, sagt er. Durch die bis Jahresende ausgesetzte Insolvenzantragspflicht verschieben sich derzeit Geschäftsaufgaben, denkt er. Die von der Bundesregierung verabschiedete Regelung gilt für Unternehmen, die durch die Coronavirus-Pandemie überschuldet sind, aber nicht zahlungsunfähig.

In einer schwierigen Situation befinden sich besonders die Händler, die anbieten, was in der Pandemie weniger nachgefragt ist. Ein neuer Anzug? Nicht fürs Home-Office. Auch Reisegepäck steht derzeit in den Auslagen, denn wo will man schon hinreisen? Das merkt René Mischek, der in der Goethe-Galerie sein Lederwaren-Geschäft führt. 40 Prozent seines Umsatzes machen die Kofferwaren aus. Weil viele Studenten daheim bleiben, würden auch weniger Rucksäcke geordert. „Wir sind an der letzten Stufe angelangt“, sagt er. Einige Kunden nutzten zudem seinen Laden, um sich beraten zu lassen – und später im Internet zu bestellen. „Aber Amazon zahlt keine Gewerbesteuer in Jena, um Schulen oder Kitas zu finanzieren“, sagt Mischek frustriert. Er schon.

Goethe-Galerie: Den Schaden sieht man im Sommer

Andere Händler können oder wollen nicht klagen. Zufrieden sind beispielsweise Buchhändler wie Gunther Philler. Seine Bücherstube werde schon das ganze Jahr über gut frequentiert. Auch bei Thalia in der Goethe-Galerie ist am Samstagvormittag eine lange Schlange zu sehen. Alteingesessene Läden wie der Juwelier Eismann profitieren zudem von ihren Stammkunden, die Uhren oder Schmuck zum Reparieren abgeben. So etwas geht eben auch in einer Pandemie kaputt. 44 Jahre am Standort, da wird man auch zum Kummerkasten, sagt Inhaber Jens Eismann. Die Pandemie ängstige einige Jenaer. Maskenpflicht? Einlassbegrenzungen? „Viele Kunden sind mit den Maßnahmen einverstanden“, sagt er.

Michael Holz, Centermanager der Goethe-Galerie, hält einzelne Beschlüsse in der Pandemie für übertrieben. Es stehe außer Frage, dass allen daran gelegen ist, die Infektionslast zu senken. „Aber alles, was die Politik entscheidet, ist dazu gedacht, den Einzelhandel zu meiden. Man lässt die Geschäfte aber gleichzeitig offen“, sagt er. Sonst müsste der Bund weitere Hilfsprogramme auflegen.

Die Goethe-Galerie versuche, den bestmöglichen Rahmen für ihre Händler zu schaffen. Aber die Auswirkungen der Pandemie würden kommen. „Den tatsächlichen Schaden werden wir spätestens im Sommer sehen“, sagt Holz. „Die Stadt lebt und pulsiert nur mit dem Handel, der Gastronomie und Kultur.“ Wenn das verloren geht, könnten auch politischen Beschlüsse nicht mehr helfen.

Ist nun das Einkaufen in der Stadt patriotische Pflicht? Citymanager Wolf findet die Formulierung zu hochgegriffen. Die Initiative Innenstadt organisiert weiter Aktionen für die „bedrohten Lebensarten“ in Handel, Gastronomie und Kultur. „Wir geben nicht kampflos auf“, sagt Wolf.