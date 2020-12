Jena: Grüne-Fraktionsvorsitzender Heiko Knopf will in den Bundestag

Nach acht Jahren ehrenamtlicher Kommunalpolitik bewirbt sich der Fraktionsvorsitzende der Jenaer Grünen, Heiko Knopf, auf Listenplatz zwei der Grünen Landesliste zur Bundestagswahl.

„Als Ingenieur möchte ich auf bundespolitischer Ebene für eine wissenschaftsbasierte Politik kämpfen. Ich will für die Pariser Klimaziele, eine neue Mobilität und gerechte Löhne in Ost und West als auch für Frauen und Männer eintreten. Ich will Veränderung als Chance zur Verbesserung begreifen und daran arbeiten, dass es in Thüringen und Jena voran geht“, heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag.

Heiko Knopf ist bislang hauptberuflich am Jenaer Fraunhofer Institut tätig und forscht dort im Bereich Quantenlichtquellen. Außerdem ist er bekannt als musikalischer Leiter des Jenaer Vokalensemble Octavians.

Politisch hat Heiko Knopf im Kreisvorstand der Grünen und anschließend als langjähriges Mitglied im Jenaer Stadtrat Erfahrungen gesammelt. Seit drei Jahren ist Knopf Vorsitzender der inzwischen zweitgrößten Fraktion im Jenaer Stadtrat. Er setzt sich insbesondere für die Themen Umwelt- und Klimaschutz, Energie, Mobilität und Gerechtigkeit ein.