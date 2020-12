Jena hat eine Digitalisierungsbeauftragte

Programm installieren, Knopf drücken und alles ist gut. So einfach wird das nicht mit der städtischen Digitalisierungsoffensive. Um digitale Themen weiter in die Stadt zu tragen, hat Jena ab sofort eine Digitalisierungsbeauftragte: Manuela Meyer soll zentrale Ansprechpartnerin für die kommunalen digitalen Großprojekte sein.

Groß sind schon mal die Summen, um die es in den nächsten Jahren geht. Jena wird „Smart City Modellprojekt“ und bekommt deshalb 15,7 Millionen Euro für die Umsetzung vom Bund. Aus einem 5-G-Projekt (benannt nach dem neuen Mobilfunknetz) sollen weitere 5 Millionen fließen, um in Jena Verkehrsinfrastruktur zu digitalisieren. Dabei geht es erneut um Ampeln. Nach der intelligenten Ampel ist die kooperative Ampel das Ziel, die auch Fußgänger und Radler einbezieht. Für den motorisierten Verkehr stehen Fahrerassistenzsysteme und Kollisionsvermeidung im Fokus. Der Nahverkehr soll den Strombezug seiner Straßenbahnen optimieren.

Meyers Position: CDO

Manuela Meyer ist Medienwissenschaftlerin und -gestalterin, sie war als Projektleiterin mit der Einführung der E-Akte in Behörden befasst oder kümmerte sich um den Informatik-Nachwuchs an der Uni Jena. Auch als Vorsitzendes des Jenaer Vereins Witelo ist sie vernetzt. „Als ich die Stellenausschreibung bei der Stadt sah, sagte ich mir, das ist genau meine Stelle“, erzählte sie am Mittwoch bei ihrer Vorstellung.

Mit der Digitalisierung gibt es auch neue Begriffe: Manuela Meyer hat die Position des Chief Digital Officers (CDO), wobei sie vor allem die Themen in die Breite tragen soll bis hin zur Arbeit mit Bürgern.

Dirk Lange, der die Rolle des Chief Information Officer (CIO) der Stadt zunächst interimistisch inne hat, verankert Digitales in der Tiefe der Verwaltung. Benjamin Koppe (CDU) bleibt als Dezernent für Ordnung und Sicherheit zugleich Digitalisierungsdezernent und OB Thomas Nitzsche (FDP) ist sowieso Chef vom Ganzen.