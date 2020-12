Jena: Musikalische Türchen digital öffnen

In Zeiten der Pandemie ist es momentan nicht möglich, den Schülern und Ensembles Auftrittsmöglichkeiten anzubieten. Gerade in der Adventszeit gab es traditionell immer viele Konzerte, die gezeigt haben, was die Schüler in den vergangenen Monaten einstudiert haben. Mit der Idee eines digitalen Weihnachtskalenders möchte die Musik- und Kunstschule Jena nun einen kleinen Ausgleich für all die ausgefallenen Angebote schaffen, teilt die Einrichtung mit.

Auch Schauspiel zu sehen

Mit einigen der Schüler und Ensembles seien dafür Videos oder Tonaufnahmen erstellt worden, die nun die Zeit bis zum Weihnachtsfest verkürzen sollen. Angefragt wurden Schüler aus allen Fachbereichen, um eine möglichst große Bandbreite der Schule abzubilden.

So finden sich unter den zahlreichen musikalischen Klängen ebenfalls Beiträge aus dem Tanz-, Schauspiel- und Früherziehungsbereich, heißt es.

Da wo Aufnahmen nicht möglich waren, wurde auf Mitschnitte von vergangenen Veranstaltungen zurückgegriffen. Der digitale Kalender ist am Dienstag gestartet und könne täglich bis zum Dreikönigsfest am 6. Januar über die Homepage der Musik- und Kunstschule Jena geöffnet werden.

Zu finden ist der digitale musikalische Adventskalender der Musik- und Kunstschule Jena auf deren Website unter www.mks-jena.de