Jena muss die iranische Opposition mehr unterstützen

Jena. Jenaer Verein Seebrücke bei Holzmarkt-Demo: Iranische Proteste nehmen „Einfluss auf die queer-feministische Revolution weltweit“

Das „so genannte Mullah-Regime“ dürfe nicht länger als legitime Regierung des Iran anerkannt werden. Das sagte Beatrice Osdrowski vom Jenaer Migrations-Hilfeverein Seebrücke bei einer Demo der in unserer Stadt lebenden Iranerinnen und Iraner am Sonnabend auf dem Holzmarkt. Auch die Jenaer Zivilgesellschaft müsse die iranische Opposition unterstützen. Das sei schon dadurch möglich, „dass wir unsere Räume, unsere Veranstaltungen und unsere Technik zur Verfügung stellen“, um immer wieder umfassend von den aktuellen Kämpfen im Iran zu berichten.

Die Demo auf dem Holzmarkt bezog sich auf die Proteste im Iran gegen die autoritäre Regierung des Staates. Auslöser war der durch Polizeigewalt herbeigeführte Tod von Jina Mahsa Amini in Teheran am 16. September. Sie war von der islamischen Sittenpolizei festgenommen und misshandelt worden, weil angeblich ihr Kopftuch nicht richtig saß. Am Sonnabend hielten die Iranerinnen und Iraner Poster mit Porträts von Landsleuten in die Luft, die bei den Protesten ums Leben gekommen sind.

Die soziale Revolution im Iran „müssen wir in unsere Kämpfe einbeziehen“, sagte Osdrowski. Die iranischen Proteste nähmen „Einfluss auf die queer-feministische Revolution weltweit“.