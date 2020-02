Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena: Nach Neubau Aufwertung des Theatervorplatzes geplant

Zügig gehen die Arbeiten auf der Baustelle am Engelplatz voran, um bald mit dem Hochbau des neuen Gebäudekomplexes von Ernst-Abbe-Bücherei und Bürger-Service zu beginnen. Doch was wird aus dem benachbarten und derzeit durch die Baustelle in Mitleidenschaft gezogenen Theatervorplatz, fragte Matias Mieth (Grüne) auf der Stadtratssitzung am Mittwoch.

Nach Einschätzung von Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) müsse die Stadt mit diesem Neubau schon einen gewaltigen Aufwand betreiben, so dass nicht noch ein weiteres komplexes Bauprojekt möglich sei. Dennoch sei man bei der Stadt interessiert daran, den Theaterplatz, der ja auch Ort für die alljährliche Kulturarena ist, wenigstens zum Teil aufzuwerten, sobald der Bücherei-Neubau vollendet sei. Man werde über die reine Wiederherstellung des alten Zustandes möglichst hinausgehen. Vielleicht könne man Städtebau-Fördermittel dafür locker machen. Es gebe ja auch interessante Ideen aus dem Wettbewerb, den das Theaterhaus durchgeführt habe. Das Theaterhaus soll in die Ausgestaltung des Platzes ebenso mit einbezogen werden wie andere Anlieger, zum Beispiel Schillers Gartenhaus.